Našoj najperspektivnijoj mladoj tenisačici Ani Konjuh osim na terenu ruže cvatu i u ljubavi.

19-godišnja tenisačica Ana Konjuh osjeća se kao nova. Uspješno je sanirala sve ozljede zbog kojih je u Madridu predala meč 17.-oj tenisačici svijeta Kristini Mladenović. Trenutačno 28. svjetska tenisačica spremna je za nove pobjede. Danas putuje u Pariz, gdje će zaigrati na Roland Garrosu. Skromna Ana priznaje da ima jasno određene ciljeve za budućnost: "Za ovu godinu sam rekla, idem u top 20, a kasnije nadam se da ću ostati zdrava . Moj san je biti broj jedan. Osvojiti jedan Grand Slam, možda Wimbeldon, ako mogu birati i nadam se da ću ostvariti to do svoje 28, 29 i onda živjeti život poslije tenisa", kaže Ana Konjuh za IN magazin.

Samo u jednoj sezoni Ana preleti 100 tisuća kilometara. Teško joj je pobrojati gradove koje je posjetila i hotele u kojima je prenoćila. No usprkos udarnom tempu, vrlo uspješno održava vezu sa svojim dugogodišnjim dečkom, uspješnim kajakašom Ivanom Tolićem. "Još uvijek smo zajedno. Super je, razumije me u neku ruku jer me nema dosta. Više od 6 mjeseci sam vani. Lijepo je imati stabilnu vezu doma i nekoga kome možeš vjerovati“, kaže Ana i dodaje kako vjenčanje još nije na pomolu.

28. reket svijeta ne žali što nema vremena za izlaske i lude noćne provode sa svojim vršnjacima. Ipak, priznaje da voli shopingirati. Njezina strast su tenisice. "Imam jedno dvjestotinjak pari sigurno. Ne uključujući teniske tenisice. Svaki dan stanem ispred ormara, koje ću danas uzeti? To su najteže odluke. Sad sam napravila posebnu sobu gdje ih držim jer ne stanu mi sve, tako da svaki tjedan su bar jedne nove“, otkriva Ana.

U samo 19 mladih godina, Ana već ima vrhunsko sportsko, ali i bolno životno iskustvo. Svaku pobjedu s početka karijere posvetila je tad teško bolesnoj sestri Antoniji. Njezina obitelj prošla je, kaže, put od pakla do raja. "Super je, ona je sad na faksu. Nadam se da će završiti prvu godinu. Našla je i ona dečka, sretna sam zbog nje!", ističe tenisačica.

Priča Anine sestre, na svu sreću ima sretan završetak, no naša najperspektivnija mlada tenisačica ipak svima savjetuje redovite kontrolne preglede. Bolest, kako kaže, nažalost ne bira. "Čula sam da se organizira 10 dana bez čekanja početkom lipnja. Mislim da je to jedna jako lijepa akcija. Pogotovo danas mladi ljudi mislim da bi se često trebali pregledavati. Preventivno spriječiti. Kako kaže izreka: bolje spriječiti nego liječiti", kaže Ana.

A kad je Ana sa 16 godina osvojila juniorski Australian Open, roditelji je nisu ni pokušali spriječiti da tetovira riječ Faith, odnosno vjera. A nama je za oko upala nova tetovaža na Aninu zapešću. "Familiy, ima 6 ptičica, 6 članova obitelji, 4 sestre, mama i tata , da su uvijek uz mene. Sestra Antonija i ja smo napravile istu tetovažu. Najstarija nije htjela, najmlađa je premlada, ali možda ćemo u budućnosti imati sve istu“, nada se 19-godišnjakinja.

Mediji je često proglašavaju najzgodnijom mladom tenisačicom, a mnogi je već uspoređuju s njezinim idolom Serenom Williams. "Ona je najbolja tenisačica koju sam ikad upoznala, sad je trudna, želim joj sve najbolje i nadam se da će se vratiti i da uspijem bar jednom s njom zaigrati u mojoj karijeri", kaže Ana.

