Kad su u pitanju domaće zvijezde, osobito sportaši, lipanj su obilježila vjenčanja.

Lipanj je bio u znaku vjenčanja. Najviše se govorilo o vjenčanju nogometnog reprezentativca Matea Kovačića i Izabel. Vjenčali su se u crkvi u Sesvetskim Selima, u kojoj su se i upoznali. On je bio ministrant, a ona je pjevala u župnom dvoru te su upravo zato ondje izmijenili bračne zavjete. Svečanost se nastavila u jednom hotelu u Zagrebu, a vjenčanje su čuvali brojni zaštitari, kako zvijezdi Real Madrida i njegovoj boljoj polovici ništa ne bi poremetilo najsretniji dan u životu. Iako su mnogi očekivali da će na vjenčanju vidjeti Mateove klupske suigrače Ronalda i Modrića, crvenim je tepihom kao poseban gost iz kraljevskog kluba prošetao Brazilac Marcelo sa suprugom Clarissom Alves i izazvao pravu histeriju.

Istog vikenda oženio se i Mateov kolega iz reprezentacija Domagoj Vida. Na bajkovitu vjenčanju u Umagu pred oltar je odveo bivšu Kraljicu Hrvatske Ivanu Gugić. Nakon vjenčanja u staroj crkvi Uznesenja Marijina i sv. Peregrina u središtu Umaga novopečeni bračni par i njihovi uzvanici, među kojima su bili i brojni kolege nogometaši sa svojim pratiljama, nastavili su svadbeno slavlje u luksuznom hotelu u blizini. Najslađi gost na vjenčanju bio je njihov dvogodišnji sinčić David, a par je uz tamburaše slavio do jutra. Razloga za slavlje bilo je i u obitelji Zaninović. Točno mjesec dana nakon sestre Lucije, udala se i Ana Zaninović. Vjenčane zavjete izmijenila je s dvije godine mlađim Dujom Đapićem. Veliko slavlje također je održano u istom splitskom hotelu u kojem je slavila i Lucija, a mladenci su prvi ples otplesali uz pjesmu Vinka Coce "Najdraže moje". Ana i Lucija ove će jeseni prvi put postati majke, a za roditeljske izazove pripremaju se, naravno, zajedno. "Lakše je, onda se jadamo jedna drugoj. Inače je sve lakše proći u paru, tako i ovo. A mučnine? Pa bile su prva četiri mjeseca dosta izražene, ali dobro je, preživjele smo", kažu Lucija i Ana Zaninović.

Zavjete ljubavi izmijenili su i bivša Miss Hrvatske Maja Cvjetković i poduzetnik, hotelijer Andrija Kević. Par se vjenčao na otoku Murteru, a Maja je uz svoje prezime dodala i Kević, no na titulu supruge još se nije naviknula. "Iskreno, to mi je još uvijek malo neobično, naviknut ću se. To je jednostavno samo nekakva formalnost, živimo zajedno preko tri godine svakako pa mi to ne igra neku veliku ulogu", kaže Maja Cvjetković Kević. Istog dana kad i Maja, kapetan Dinama Domagoj Antolić pred oltar je odveo dugogodišnju djevojku Mateu Mitrović, a sa sretnim parom slavili su i brojni Domagojevi kolege s nogometnih terena.

Naš zlatni olimpijac Valent Sinković prije nepunih mjesec dana odveslao je u bračnu luku. Nakon dvije i pol godine veze vjenčao se s pravnicom Antonelom Šušak. Mladenka je blistala u vjenčanici koju je za nju izradio splitski dvojac Arileo, a svadbena svečanost održala se na imanju nadomak Zagreba. Nakon lanjskog vjenčanja pred matičarom hrvatski rukometni reprezentativac Luka Stepančić i komunikologinja Ana Jurković bračne su zavjete ponovili u crkvi u Zagrebu te potom krstili i svojeg devetomjesečnog sinčića Jakova. Par je vjenčanje i krstitke proslavio u krugu obitelji i prijatelja, a zabavljala ih je Maja Šuput. Nakon kratkog odmora na Jadranu, tročlana obitelj vratila se u Pariz, gdje Stepančić igra za klub PSG.

