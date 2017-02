Zabavno je i ovog petka bilo u emisiji "Petkom s Petkom" u kojoj je gost bila glumica Ana Begić Tahiri. Minea i Petko bili su zbilja kreativni. Pred pjevačicu su postavili izazov koji je uspio od srca nasmijati. Ani Begić pripala je čast postati plesačicom grupe Colonia. No prvo je trebala svladati plesne pokrete.

''Hvala za kardio večer!'', izjavila je zadihana Ana.

