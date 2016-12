Vijest o smrti Georgea Michaela brzinom munje proširila se noćas svijetom i u nevjerici ostavila milijune obožavatelja lika i djela jedne od najvećih legendi našeg stoljeća.

Njegova glazba postala je bezvremenska, a osim glazbom pozornost javnosti privlačio je i burnim načinom života. No,tek nakon njegove smrti u javnost su odlučili istupiti osobe koje tvrde da im je upravo Michaelova velikodušnost spasila život. Pjevač je naime u tajnosti pomagao potrebitima, a humanitarnom radu bio je posvećen desetljećima.

"George je godinama donirao darove i novac koji je pomogao da se brinemo u ljudima zaraženima HIV-om. Njegova je potpora pomogla je da se korak više približimo svijetu u kojem zaraženi mogu živjeti bez da ih drugi osuđuju ili da prema njima imaju predrasude", kazala je Jane Barron iz organizacije 'Terrence Higgins Trust' koja pomaže oboljelima od HIV-a.

Njegova dobra djela nisu zaobišla ni djecu i mlade iz organizacije Childline. "George je bio iznimno velikodušan filantrop, ali nije htio da se o njegovim donacijama priča u javnosti", dodala je Barron.

A woman on 'Deal Or No Deal' told us she needed £15k for IVF treatment. George Michael secretly phoned the next day and gave her the £15k.