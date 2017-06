Organizacija Festivala Orsula prvi put dovodi veliku brazilsku zvijezdu Bebel Gilberto, koja će nastupiti 28. lipnja, i s njom otvara festival.

Novo izdanje Festivala Orsula odabire najbolje od suvremenog jazza, funka, bossa nove, flamenca i drugih glazbenih žanrova. Organizacija Festivala Orsula prvi put dovodi veliku brazilsku zvijezdu Bebel Gilberto, koja će nastupiti 28. lipnja, i s njom otvara festival. Bebel Gilberto plijeni pažnju na sceni dugi niz godina te i samim time niže bezbroj nagrada za svoj rad. Kći Joao Gilberta i pjevačice Miuche, glazbom se bavi od devete godine. Karijeru je započela 1986. godine, a 2000. izdaje Grammy nominiran "Tanto tempo", elektronski laid back bossa nova hit album, koji je bio jako popularan po svim svjetskim klubovima. Njezina sinteza elektronike s autentičnim brazilskim ritmovima i melodijama postavila ju je među najprodavanije brazilske umjetnike svih vremena. Za one koji nikad nisu čuli bossa novu ili se nećkaju da dođu na Orsulu poslušati Bebel Gilberto, ona kaže: "Bossa nova je kao da se ljubite i slušate more u pozadini dok ptice lete oko vas".

Kao predgrupa Bebel Gilberto nastupit će Porinom nagrađivana dubrovačka jazz vokalistica Maja Grgić sa svojim triom. Park Orsula u posljednjih je nekoliko godina svog postojanja ugostio preko 40 glazbenika među kojima se ističu i neka od velikih svjetskih imena poput Maria Biondia, Asian Dub Foundationa, Vlatka Stefanovskog & Miroslava Tadića, S.A.R.S.-a, ali i mnogih drugih.

PROGRAM Festivala Orsula 2017.

Srijeda, 28.06. - BEBEL GILBERTO

Predgrupa - MAJA GRGIĆ, trio

Utorak, 11.07. - ZEMLJA GRUVA /FEMI KUTI & THE POSITIVE FORCE

Subota, 15.07. - DHROEH NANKOE ENSEMBLE

Subota, 22.07. - STAND UP VEČER: SANDRA SILAĐEV I DAMIR NIKŠIĆ

Subota, 29.07. - KEZIAH JONES

Subota, 05.08. - JOSE ENRIQUE MORENTE & IRENE RUEDA

Utorak, 08.08. - MORE LOVE ENSEMBLE & MARIO IGREC

Petak, 11.08. - ATOMSKO SKLONIŠTE

Nedjelja, 13.08. - TADIĆ & TEOFILOVIĆI

Subota, 19.08. - DIEGO GUERRERO