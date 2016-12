U Zagrebu će na Trgu bana Josipa Jelačića biti organiziran doček Nove 2017. godine, na kojemu će Zagrepčane i goste glavnog hrvatskog grada u Novu godinu uvesti Vanna i Jacques Houdek, Psihomodo pop te Najbolji hrvatski tamburaši uz tradicionalni ponoćni vatromet, te neponovljiv blagdanski doživljaj najbolje europske adventske destinacije, najavljeno je u petak na konferenciji za novinare u Gradskoj upravi.

Doček 2017. će na glavnom zagrebačkom trgu početi na staru godinu u 20,30 sati uz glazbu DJ.a. U 21 sat na pozornicu će stići Najbolji hrvatski tamburaši, a Jacques Houdek u 22 sata. Vanna će svoje najpoznatije hitove pjevati od 23,10 sati te sve uvesti u Novu 2017. svojim velikim hitom "Tek je 12 sati", koji će izvesti zajedno s Jacquesom Houdekom.

Uz tradicionalni vatromet u ponoć će uslijediti čestitka zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića koji će zajedno sa svima koji će Novu godinu čekati na Trgu bana Jelačića odbrojavati posljednje minute stare godine. Dvadeset minuta poslije ponoći sve okupljene će početi zabavljati Psihomodo pop.

Gradonačelnik Bandić pozvao je sve Zagrepčane i goste Zagreba na doček Nove godine na središnji gradski trg. "Dobrodošli na najbolju novogodišnju zabavu, u gradu koji je najbolja ovogodišnja adventska destinacija i gradu koji se ponosi svojom otvorenošću, multikulturalnošću, multietničnošću i multikonfesionalnošću", poručio je. Sretan je što je ovaj, kako je rekao, "Dream Team" okupljen da pjeva na Silvestrovo u glavnom gradu Hrvatske i najljepšem od svih glavnih gradova Europske unije.

"Sretan sam da ćemo početi sa našim Najboljim tamburašima i prijateljem Stankom Šarićem, nastaviti s našom legendarnom Vannom, mlada a legenda, te našom mladom legendom Jacquesom. A, onda, da nam ne bi bilo dosadno pravi zagrebački štih naš Davor Gobac", istaknuo je Bandić koji je izvođačima zahvalio što su se odazvali da budu zajedno u toj "najluđoj noći".

Na konferenciji za novinare bili su i Davor Gobac, frontmen grupe Psihomodo pop, Stanko Šarić iz benda Najbolji hrvatski tamburaši te Vanna.

"Velika mi je čast da sam konačno, nakon svih drugih trgova u Hrvatskoj, u gradu u kojem živim, za doček. Autor sam, vlasnik i izvođač na neki način pjesme koju manje više svi u ponoć pjevaju 31. prosinca, tako da mi je zadovoljstvo i čast da ju konačno otpjevam u svom gradu u originalnoj izvedbi", rekla je Vanna te izrazila zadovoljstvo što su ljudi iz Grada napravili tako šarolik program za doček Nove godine, koji je presjek hrvatske glazbe.

Novinare je zanimalo kako izvođači komentiraju i je li ih strah terorističkih napada, s obzirom da je i u Zagrebu podignut stupanj sigurnosti, a nedavno se u Berlinu dogodio teroristički napad, a prošle godine teroristički je napad bio i na koncertu u Parizu.

Vanna je rekla kako nju osobno nije strah i duboko je uvjerena i voli vjerovati da živi u sigurnom gradu. Rekla je da zna da je podignut stupanj pripravnosti.

Gobac je rekao: "Pa svugdje se slavi, neće valjda baš ovdje". Istaknuo je kako mu je drago da su dobili Novu godinu u Zagrebu i da će svirati rock'n roll za kraj 2016. i početak 2017. "Tak' treba, jer ovih drugih muzika zbilja ima dovoljno", poručio je.

I Stanko Šarić je rekao kako mu je jako drago što je dobio priliku nastupiti u Zagrebu nakon puno godina, da se čuje tamburica na glavnom trgu glavnog grada Hrvatske u Silvestarskoj noći. "Mi ćemo dati sve od sebe da opravdamo iskazano povjerenje i vjerujemo da će publika biti zadovoljna našim nastupom", poručio je. Istaknuo je kako mu je drago da će nastupiti s kolegama s kojima je 90-tih godina jako često nastupao.

Gradonačelnik Bandić je odgovarajući na pitanje o sigurnosti u Zagrebu odgovorio kako bi mudriji od njega rekli: "Nemojte čačkati mečku".

Poručio je kako je njegov najveći projekt u Zagrebu kao gradonačelnika svih građana - najmultietičniji, najmultikulturalniji i najmultikonfesionalniji grad, od svih europskih metropola. Rekao je kako se sada može vidjeti koji je to kredit i koliki je on bio vizionar prije 16, 17 godina. "To je najveći kredit i najbolje jamstvo i najbolja preventiva, ne daj Bog", rekao je Bandić. Napomenuo je da su jutros "korak k tome" imali sastanak s muftijom Hasanovićem da naše azilante kojih je od 100 do 150 u bivšem hotelu Porinu i u samačkom hotelu u Jakuševcu integriraju, socijaliziraju i obrazuju pa su im omogućili da uče hrvatski jezik u Pučkom otvorenom učilištu kako bi, kaže Bandić, "čuvali ovaj grad kao i mi".

"Znate koja je najbolja preventiva protiv tih nepodopština - da živimo multikulturalnost, multietničnost i multikonfesionalnost i da ljude, bez obzira koliko tko ima godina, kako se zove i na boju kožu, naučimo da budu suodgovorni za ljepotu i sigurnost ovoga grada. Zato sam ja ne samo siguran danas nego želim vjerovati i sutra da će se u Zagrebu dugo, dugo, sigurnost pisati velikim slovima", poručio je Bandić. (Hina)