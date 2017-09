Poznat kao glazbenik velikog srca, koji nesebično pomaže mladim glazbenicima, Toni je i ovu prigodu iskoristio kako bi na pozornici ugostio svima dobro poznata lica.

Čovjek čija glazbena zvijeda najsjajnije osvjetljava regionalno nebo, napravio je u vikendu za nama neviđeni show u Zagrebu.

Na jubilarnoj proslavi rođendana jednog trgovačkog centra, Toni Cetinski svim je zagrepčanima poklonio izniman dar i besplatni glazbeni spektakl na otvorenom.

Nezaboravan nastup pod vedrim nebom, brojnoj publici ponudio je neodoljiv doživljaj, a mjesto gdje se koncert održavao bio je pretijesan za sve one koji su subotnju večer odlučili provesti u društvu svog omiljenog glazbenika. Odlično raspoložen i rasplesan, Toni je svojim humorom između pjesama, do suza nasmijavao sve okupljene. Istodobno, novi, drugačiji zvuk, kojeg promovira svojim acoustic/electric projektom, u kojem pjesme izvodi u akustičnim varijantama, bio je pravi magnet brojnim fanovima, koji su od prve do posljednje minute pjevali sa svojim idolom.

Poznat kao glazbenik velikog srca, koji nesebično pomaže mladim glazbenicima, Toni je i ovu prigodu iskoristio kako bi na pozornici ugostio svima dobro poznata lica.

Tako su posebnu čar koncertu dale mlade snage regionalne scene, David Temelkov, Jure Brkljača i Marko Kutlić, sve odreda glazbenici koji su svojim talentom i prvim pjesmama, već zadivili obožavatelje. Ženski dio publike, posebno onaj mlađi, bile su najglasnije i vriskom su popratile svaku Davidovu, Jurinu i Markovu izvedbu.

Publika je posebno uživala u odličnoj izvedbi pjesme 'Lagala nas mala', koju je Toni otpjevao s Markom Kutlićem.

Svi na koncertu od najmlađih pa do najstarijih, posebno su pak bili oduševljeni kada je David Temelkov otpjevao pjesme 'Ljubav na daljinu' i 'Bila je bolja', a Jure Brkljača 'Druga strana' i aktualni singl 'Pristani na sve'.

I ovaj nastup, ali i gužva koja je vladala prije i sat vremena nakon samog koncerta, te obožavatelji koji su željeli fotku ili autogram, pokazatelj su iznimne glazbene veličine Tonija Cetinskog, a David Temelkov, Jure Brkljača i Marko Kutlić, imena su koja će još dugo vladati regionalnom scenom.