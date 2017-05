Keith i Maxim praćeni bendom isporučili su redom sve nezaboravne hitove, kako one rane, tako i najsvježije.

Sea Star festival u punom je zamahu, a Umag ovih dana pohode najveće svjetske zvijezde u sklopu velikog regionalnog EXIT Ljeta ljubavi, koje se održava u četiri zemlje regije u čast 50 obljetnice od izvornog društvenog fenomena iz 1967. godine. Kroz festivalska vrata u prekrasnom resortu Stella Maris već je prošlo prvih 25 000 fanova iz cijele Hrvatske i Europe, čime je Sea Star već od premijernog izdanja ušao u skupinu najznačajnijih europskih festivala! A za takav pothvat specijalno je odabrana kolosalna engleska grupa The Prodigy koja je Sea Staru već u startu udahnula autentičnu energiju Exita, s nastupom koji su i sami članovi benda proglasili jednom od svojih najboljih na aktualnoj turneji!

Od same najave dolaska legendarnog trojca interes za njihov nastup nije jenjavao, a jedan od najvećih bendova svih vremena još jednom je dokazao svoj status apsolutnih zvijezda. Njihovu veličinu potvrdilo je i tisuće fanova koji su do posljednjeg mjesta napunili prostor kako bi uhvatili eksplozivnu energiju koju na Exitovim događajima jedino tako može isporučiti Prodigy. Bend je nerijetko spominjao da se nastupi na ovim prostorima uvijek pamte zbog izuzetnog duha ovdašnjih ljudi, a sinoćnjim je spektaklom u Umagu još snažnije potvrđena ova veza s našim, citiramo, "magičnim, voodoo ljudima"! Liam, Keith i Maxim praćeni bendom isporučili su redom sve nezaboravne hitove, kako one rane, tako i najsvježije: “Breathe”, “Firestarter”, “Nasty”, “Smack My Bitch Up”, "Omen" i druge, dok je apsolutna ludnica nastala tijekom izvođenja kultne numere "No Good" koji su izveli na bis!

Noć su obilježili i prvaci dubstepa Modestep, koji su po prvi put u regiju donijeli svoj čuveni nastup uživo. Furiozna kombinacija drum’n’bass i rocka raspametila je sve okupljene na glavnoj pozornici, a sa sigurnošću se može reći da uz Prodigy publika ima i nove miljenike! Dubioza kolektiv, regionalne zvjerke poznate u svjetskim okvirima, još jednom su pokazali da njihova neuništiva energija i opaka kombinacija ska, punk, reggae i angažiranih stihova, pripada najvećim festivalskim pozornicama. Svjetski poznati techno mag Umek zavladao je Nautilus Arenom i uveo u nezaboravno jutro drugog dana Sea Stara. Petak na umaškom festivalu obilježilo je i regionalno hip hop okupljanje uz Bad Copy, Kišu metaka, High5 i Kuku$ Klan, Krankšvester, dok su Aney F, Marina Karamarko i Marko Nastić pokazali zašto su prvaci elektronske glazbe.

Večeras Fatboy Slim i Paul Kalkbrenner spremaju najveći tulum na Jadranu

Danas Sea Star nastavlja jako, a na pozornice se penju svjetske zvijezde i hitmakeri. Prvi je legendarni Fatboy Slim koji se vraća u Stella Maris točno sedam godina nakon nastupa o kojem se još uvijek priča, a potom i Paul Kalkbrenner, techno div koji donosi svoj novi set Back To The Future kojim oživljava najbolje partyje 90-ih. Pozornicu s njima dijelit će i DJ Spiller, vlasnik jednog od najvećih hitova našeg vremena, te zagrebački doajen Petar Dundov i rasplesani Nipplepeople. Nautilus Arenu očekuje furiozni program koji nose heroji iz regije Elemental, Brkovi, Jonathan, Pips, Chips & Videoclips i Filip Motovunski, dok su glavne zvijezde Arene momci iz velikog britanskog sastava Pendulum.

Ulaznice na blagajnama tijekom cijele noći, a u nedjelju slobodan ulaz

Na festivalskim blagajnama, tijekom cijele noći bit će dostupne jednodnevne ulaznice po cijeni od 249 kuna. Za sam kraj Sea Star festivala tu je i party zatvaranja uz brojne izvođače koje predvodi izrazito aktualni producent Mahmut Orhan. Program u nedjelju je dnevnog tipa i trajat će od 12 do 20 sati na tri festivalske pozornice, a kako je i prvotno najavljeno, ulaz na oproštajni tulum potpuno je slobodan za sve!

Zbog očekivanih ogromnih gužvi i večeras organizatori apeliraju na sve posjetitelje da na festival dođu što je ranije moguće.