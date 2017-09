Daniel Sloss nekoliko je puta nastupao u američkom TV showu “Conan”.

Stand up komičar Daniel Sloss i Zagreb vole se javno. Već četvrtu sezonu za redom škotski komičar ujesen dolazi u Hrvatsku publici predstaviti najnovije fore i to samo par mjeseci nakon što ih predstavi na Edinburg Fringe Festivalu. Show je svaki put rasprodan, a publika oduševljena.

Ovog puta izvodi novi show „NOW“ u maloj dvorani Lisinskog, u subotu 21. listopada.

“DANIEL SLOSS: NOW” novi je, deseti po redu show mladog škotskog, nagradama ovjenčanog i internacionalno priznatog, stand up komičara.

Daniel Sloss nekoliko je puta nastupao u američkom TV showu “Conan”, britanskim serijama “Drunk History” i “Sunday Night at the Palladium”, a osvojio je 2016. godine i nagradu Sydney Comedy Festivala, za najbolji internacionalni nastup. Deset puta nastupao je na rasprodanom Edinburg Fringe festivalu (nastupajući pred 10.000 ljudi svake godine počevši od 2011.), dvije sezone nastupao je na newyorškom off – Broadwayu, objavio je DVD, sa samo 19 godina održao je TEDx prezentaciju i napisao i glumio u internet sitcomu M.U.F.F. Uz to, često je na turnejama sa svojim prethodnim materijalom “So?”, koji je izveden više od 120 puta diljem Australije, Azije, Amerike, Britanije i još 20 europskih zemalja.

Show je na engleskom jeziku, primjeren za publiku 16+, a kao poseban gost nastupit će Kai Humphries.