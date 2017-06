Mladi glazbenik Damir Kedžo očarao je publiku pjesmom "Sve u meni se budi" i pobijedio na ovogodišnjem Zagrebačkom festivalu.

Damir Kedžo, koji je s kolegicom Jelenom Žnidarić (ZSA ZSA) očarao publiku pjesmom "Sve u meni se budi" i pobijedio na ovogodišnjem Zagrebačkom festivalu, kreće u osvajanje stranog tržišta novom pjesmom na engleskom jeziku. Singl znakovitog naziva "Not A Crime" nastao je prošle godine u Stockholmu, gdje je Damir snimio još nekoliko pjesama za hrvatsko i strano tržište.

Da mladi pjevač krije veliki potencijal dokazuje i činjenica da se našao u ulozi koautora, zajedno sa švedskim pjevačem i tekstopiscem Gabrielom Alaresom. ''Veseli me što se po prvi put pojavljujem i u ulozi koautora. Pri pisanju smo se vodili mišlju da pjevam o onome što osjećam, pjesma je nastala u trenutku", izjavio je Kedžo. Singl je nastao u suradnji sa švedskim glazbenicima Gustafom Svenungssonom i Magnusom Wallinom koji su napisali glazbu za pjesmu ''Not A Crime'', dok su za produkciju spota zaslužni talentirani Starfish i Sebastian Lestapier.

"Suradnja s Damirom izuzetno je zadovoljstvo! Osim što posjeduje nevjerojatne vokalne sposobnosti, on širi pozitivnu energiju, stoga je suradnja tekla vrlo jednostavno i sve je snimljeno u trenu", rekao je Gabriel Alares. Pjesma je energična, pozitivna i ima poruku s kojom se svatko tko se ikad zaljubio do kraja može poistovjetiti. S obzirom na to da je perspektivni pjevač dugo čekao s objavljivanjem novog singla, pao mu je, kako kaže, kamen sa srca kad je shvatio da je pjesma napokon ugledala svjetlo dana. S obzirom na talentiranu grupu mladih ljudi koji stoje iza novog singla i nevjerojatne glasovne sposobnosti Damira Kedže, ova će pjesma nesumnjivo postići velik uspjeh, koji će se proširiti i izvan granica Lijepe naše.