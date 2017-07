Filmski festival u Puli iznimno je značajan događaj ne samo za kinematografiju u Hrvatskoj, nego i cijelu kulturu. Najstariji je to nacionalni festival na svijetu, a i festival s najvećim prosječnim brojem gledatelja po pojedinom filmu. Uoči 64. obljetnice donosimo razgovor s ravnateljicom Festivala Gordanom Restović.

Pulski je festival poznat po svojoj dugovječnosti, posjećenosti i popularnosti. U čemu je tajna?

Kad s nekim živite 64 godine onda zajedno starite, ostaju uspomene i neraskidive veze. Kad u ovom slučaju spojite čaroliju filma, ljepotu podneblja i znatiželju publike te sve smjestite u antičku arenu koja isijava svoja tisućljeća ispisane povijesti, promjene se mjerila i percepcija. Stvari odjednom gledate na drugačiji način koji nije nužno lijep, ali je iskren i to je taj jedinstveni, vrlo osobni trenutak koji ovaj Festival čini neponovljivim. Jedan treptaj u vama.

Kako je to biti na čelu ustanove koja organizira Festival?

Potrebno je zadovoljiti zahtjeve filmskih ekipa, kvalitetu tehničke spremnosti i publiku, a uz sve to uklopiti želje umjetničkog ravnatelja, sponzora i poštivanje rokova, što je često vrlo teško složiti. Festivalsko vijeće kojim predsjedava ministrica kulture je krovno tijelo koje o svemu odlučuje tako da su sama forma festivala i način djelovanja utvrđeni, a mi se trudimo biti profesionalni. Srećom, imam mlade i vrijedne suradnike koji na Festivalu rade tijekom cijele godine jer već imamo rezerviranih preko tisuću noćenja, 250 akreditiranih novinara, oko 300 gostiju, 26 filmskih ekipa, 20 raznih lokacija s preko 200 projekcija i očekivanih 60 000 tisuća posjetitelja. Velike su to brojke i odgovoran posao.

U "moru" filmskih festivala, a ima ih sve više, po čemu se Pula izdvaja? Zašto bi je trebalo ove godine posjetiti? Što nam novo spremate?

U Hrvatskoj trenutno imamo 63 različita filmska festivala i svaki od njih ima svoju ulogu i značaj. To su jedina mjesta gdje se promovira film, filmski djelatnici i gdje se šalju jasne poruke ovisno o njihovoj koncepciji. Filmska industrija je vrlo složena i uključuje puno različitih struka, područja umjetnosti i producentskih vještina pa su takvi festivali pravi generatori raznih kreativnih ideja, ali i mjesta susreta. Naš Festival je nacionalnog karaktera i u okrilju Ministarstva Kulture, HAVC-a i lokalne zajednice čini reprezentativnu pozornicu gdje ćete vidjeti najbolja filmska ostvarenja u Hrvatskoj uz preporuku i izbor filmskih poslastica međunarodnog programa. Naš je umjetnički ravnatelj ovaj festival obogatio novim formama i znatno većim brojem filmova, nudimo nove lokacije, glazbeni i gastro program a sve informacije možete naći na našoj novoj aplikaciji stoga vjerujem da će Pula biti snažnija nego ikad.

Iznenađenje za posjetitelje Festivala

Festival je poznat po svojim otvorenjima. Možete li nam otkriti što nam pripremate za ovogodišnje?

Uz važne goste, brojne filmske ekipe i veliki vatromet, imamo zanimljivu igru vezanu uz ovogodišnji filmski identitet koja će omogućavati svim posjetiteljima da se na trenutak, ulaskom u našu kutiju pojave na velikom platnu i budu u pravoj "filmskoj" veličini.

Pula od ove godine u natjecateljskom programu ima i dramske serije, dokumentarne serijale i foršpane dugometražnih igranih filmova. Ide li se tako u korak sa svjetskim trendovima?

To je započelo lani sa "Novinama" Dalibora Matanića, a evo ove godine je toga još više i mislim da je to pravi put i mjesto gdje će se iznijeti što se sprema, o tome će se pričati, očekivati, gledati. To jesu svjetski trendovi, a male forme često pravi umjetnički dragulji koje ćemo ove godine nagraditi i, vjerujem, ubuduće postati njihovo referentno mjesto.