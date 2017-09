Ove godine Rujanfest će se održavati od 15. od 17. i od 22. do 24. rujna na već dobro poznatoj lokaciji kod West Gate Shopping Cityja u Zagrebu.

Odbrojavanje je napokon završilo! Večeras službeno, jubilarni 10. put, počinje spektakl zvan Rujanfest! Ove godine Rujanfest će se održavati od 15. do 17. i od 22. do 24. rujna na već dobro poznatoj lokaciji kod West Gate Shopping Cityja u Zagrebu.

U svojih 10 godina postojanja Rujanfest je posjetilo preko stotinu tisuća ljudi željnih dobra provoda te je postao jedan od najposjećenijih festivala u Hrvatskoj. Ni ove godine odlične zabave neće nedostajati, tako će nekoliko desetaka tisuća posjetitelja imati priliku uživati u nezaboravnim nastupima svojih omiljenih izvođača, sjajnoj gastronomskoj ponudi te ostalim popratnim sadržajima.

Čast da otvori ovu vodeću regionalnu manifestaciju pripala je najpopularnijem domaćem izvođaču – Jošku Čagalju – Joletu. Miljenik publike pripremio je raznolik repertoar, tu će se naći brojni hitovi koje će zajedno s publikom pjevati u isti glas. Svojom zaraznom energijom i sjajnim scenskim nastupom poznati Splićanin nesmunjivo će raspametiti publiku i dovesti atmosferu na glavnoj pozornici do usijanja.

Uz njega večeras će se na pozornicu popeti i Željko Joksimović, a prvi vikend Rujanfesta obilježit će još i nastupi Maje Šuput i Halida Bešlića (16. 9) te Lidije Bačić i Miroslava Škore (17. 9.).

Pored glavne pozornice, tu će biti još 6 manjih, s raznovrsnom glazbenom ponudom – 'za svakog ponešto', kao i najveći lunapark u Hrvatskoj! Ulaz na Rujanfest besplatan je do 19:00 sati, a nakon toga cijena ulaznice iznosi 25 kuna. Posjetitelje također očekuje besplatan parking, besplatni autobusi do mjesta događaja te neponovljiva zabava koja će potrajati do dugo u noć!