DJ Ozren Kanceljak, napravit će afterparty za pamćenje na koncertu Nouvelle Vague zakazanom za 23. lipnja u clubu Boogaloo

Legenda zagrebačke klubske scene DJ Ozren Kanceljak, napravit će afterparty na koncertu Nouvelle Vague.



Ozren Kanceljak je svojim radom značajan trag u domaćoj glazbenoj indrustriji i brojnim projektima vezanim za glazbu. Bavio se i glazbenim novinarstvom i managementom, a svojim specifičnim stilom i ogromnim trudom, uz puno strasti i volje, uspio je još 80-ih postati prepoznatljivo lice zagrebačke klubske scene.

Na Nouvelle Vague afterpartyju će puštati set koji se konceptualno nadovezuje na sam bend. Bit će tu raznih obrada novovalnih megahitova koji su zadržali svoju svježinu i u novom ruhu, ali i pjesama koje su zvukom bliske Nouvelle Vague - akustični, organski soul i jazz.

"Šetnjom kroz stilove i dekade nastojaću zadržati kombinaciju organskog zvuka i novoga vala, a uz to pružiti ljudima priliku da se zabave i nakon koncerta" najavljuje Kanceljak i dodaje: "Za razliku od brojnih okorjelih rockera ja obožavam i izuzetno cijenim umjetnike, izvođače koji žele napraviti nove, drugačije verzije tuđih hitova i učiniti ih "svojima". Nouvelle Vague su uspjeli izgraditi svoj prepoznatljivi zvuk novovalnih hitova stavljajući ih u bossa novu ili lounge jazzy aranžmane. Uvjeren sam da će i ovog puta to biti dobra zabava za ljude otvorenoga srca".Popularni francuski bossa-nova bend Nouvelle Vaguedolazi u sklopu svjetske turneje na kojoj promoviraju izuzetno hvaljeni albumVjerni fanovi širom svijeta učinili su da ovaj bend stekne reputaciju uvaženog aražmanskog, ali i autorskog tandema koji čine. Četiri do sada objavljena albuma prodana su u preko milijun primjeraka širom svijeta. Nouvelle Vague svojim obradama redefiniraju najznačajnije periode iz povijesti rock’n’rolla, otvarajući novu, neodoljivu, šarmantnu i brazilskim ritmovima inspiriranu dimenziju poznatih pjesama.Nouvelle Vague je dosad održao više rasprodanih koncerata u Zagrebu i možemo očekivati da će nam i ovaj nastup u Boogaloo klubu nakonostati u lijepom sjećanju.