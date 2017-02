Otvoreni kup Hrvatske u plesu pod nazivom Ultimate Dance Explosion ove će godine u organizaciji Hrvatskog show dance saveza i Plesnog kluba Megablast doživjeti svoje najbogatije izdanje do sad.

Prema dobrom starom običaju, ovogodišnji Otvoreni kup Hrvatske u plesu održat će se na Zagrebačkom velesajmu (paviljon 8 i prolaz kod paviljona 11) od 10. do 12. ožujka, a svi posjetitelji koji kupe ulaznicu za događaj mogu ući i na Dane ljepote i fitnessa koji se paralelno održavaju na samom Velesajmu.

Prijave na natjecanje traju do 24.02.2017., a podnose se na službenoj web stranici Hrvatskog show dance saveza (www.hsds.hr). Na istom se mjestu mogu pronaći i pravila samog natjecanja.

Ovogodišnji Otvoreni kup Hrvatske u plesu jedinstven je po tome što je prvo natjecanje u Hrvatskoj koje će se održati na 2 plesna podija, postavljena u paviljonu 8 te u prolazu kod paviljona 11. Velik interes za ovo natjecanje potvrđuje i činjenica da će na njemu nastupiti oko 1000 natjecatelja iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja. Samo natjecanje održat će se u 5 dobnih skupina: mini kids (do 7 godina), djeca (do 11 godina), juniori (od 12 do 15 godina), seniori (od 16 godina) i seniori 2 (od 32 godine). Sudionici će se natjecati u nekoliko plesnih kategorija, a to su: muški pojedinci, ženski pojedinci, parovi, trio, grupe i timovi (od 3 do 7 plesača), formacije (od 8 do 24 plesača) i produkcije (od 25 plesača).



Osim plesnog natjecanja koje je centralni dio eventa, Ultimate Dance Explosion, kao što mu i samo ime kaže, nudi cijeli vatromet sadržaja vezanih uz ples. Bit će tu plesnih radionica, video igrica vezanih uz ples, široka ponuda opreme za ples, foto i video studio, gadgeti i suveniri s eventa te nezaobilazna ponuda hrane i pića.

Posjetitelji će moći uživati u širokom spektru plesnih disciplina kao što su break dance, hip-hop, disco dance, street show, step, show dance, jazz dance, suvremeni ples, salsa, disco fox, bachata i druge. Također, u subotu 11. ožujka u 20 sati održat će se i gala večer tijekom koje će biti predstavljene najbolje i najatraktivnije točke natjecanja!