Jučer održana svečana zagrebačka premijera, a od sutra u svim kinima diljem Hrvatske, redateljski prvijenac legendarnog glumca Nikole Koje – STADO došle su među prvima pogledati i brojne poznate osobe iz našeg javnog života. Na gužvovitom crvenom tepihu ekipi filma predvođenoj redateljem, producentom i glavnim glumcem Nikolom Kojom, glumcima Zoranom Cvijanovićem i Natašom Ninković, producenticom Biljanom Prvanović i scenaristom Nebojšom Romčevićem pridružili su se Suzy Josipović, Lana Zrnić, Zoran Pribičević, Olja Vori, Damir Hoyka, Nives Ivanković, Irena Škorić, Branko Ištvančić, Enis Bešlagić, Goran Navojec i mnogi, mnogi drugi.

Kompletnu premijeru posebno svečanom učinile su uvijek simpatična Iva Šulentić kao njezina voditeljica i predivna Nina Badrić koja je na kraju filma za sve goste u do posljednjeg mjesta ispunjenoj najvećoj dvorani kina Cineplexx City Center one East uživo otpjevala svoju najnoviju pjesmu „Ljubav za tebe“, napisanu posebno za film STADO. Hit komedija STADO koju je do danas u regiji pogledalo preko 200 tisuća gledatelja u hrvatska kina stiže od sutra, 12. siječnja.

Glavni likovi satirične komedije STADO su Kolja i Cveja, dvojica entuzijasta koji će pokušati pronaći financijska sredstva kako bi snimili pilot epizodu za svoju novu televizijsku seriju. Naravno, kao što to obično biva na filmu (ali i u stvarnom životu) njihov put do mogućeg uspjeha nikako neće biti posut ružama, pa će tako Kolja i Cveja biti prisiljeni napraviti puno neželjenih kompromisa kako bi ostvarili svoju ideju. Njih dvojica će se, u želji da naprave veliko umjetničko djelo, suočiti s ogromnim preprekama te u jednom trenutku biti prisiljeni i sklopiti pakt s „vragom“, a sve kako bi ostvarili osobni i financijski uspjeh...

Hit komedija STADO jedna je od najambicioznijih filmskih produkcija s ovih prostora do danas. Osim što se radi o filmu čija je glavna tema jedna od onih s kojima se mnogi od nas istoga trenutka mogu poistovjetiti i što je okupio fantastičnu glumačku ekipu (Koju, Cvijanovića i Ninković u glavnim ulogama pojavljuju se i Vesna Trivalić, Petar Strugar, Vojin Četković, Branislav Trifunović i mnogi drugi), film STADO poseban je i po tome što se radi o prvoj regionalnoj ko-produkciji u koju su uz producentsku kuću K12 uključeni i TV Prva, Filmski centar Srbije te Cineplexx – vodeći kino prikazivač jugoistočne Europe.