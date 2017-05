Park Orsula i ovog ljeta donosi seriju koncerata koji će zadovoljiti i najrazličitiji ukus.

Novo izdanje Festivala Orsula odabire najbolje od suvremenog jazza, bossa nove, flamenco glazbe i drugih glazbenih žanrova. Jedan od najimpozantnijih gradova u regiji ovoga će ljeta otvoriti svoja vrata i ugostiti vrhunske glazbenike. U Dubrovnik tako dolaze Bebel Gilberto, Femi Kuti&The Positive Force, Maja Grgić Trio, Zemlja Gruva, Keziah Jones, Jose Enrique Morente & Irene Rueda , Tadić & Teofilovići i mnogi drugi. Festival će otvoriti velika brazilska zvijezda nominirana za nagradu Grammy, Bebel Gilberto, koja će 28.06. sa svojim bendom izvesti laid back spoj elektronike s bossa nova ritmovima.

Bebel Gilberto je rekao: “Bossa nova je kao da se ljubite i slušate more u pozadini dok ptice lete oko vas.”Kao predgrupa Bebel Gilberto nastupit će Porinom nagrađivana dubrovačka jazz vokalistica Maja Grgić (28.06. ) sa svojim triom. U mjesec srpanj ulazimo s popularnim beogradskim bendom Zemlja Gruva (11.07.) koji će predstaviti svoj novi album. Kako i sami znaju reći, njihova je svirka “strogo đuskanje do zadnje kapi znoja”, a takav je i novi album koji spaja elektroniku, funk, reggae, disco i soul, a neće izostati ni obrade hitova Dina Dvornika.

U Dubrovnik dolazi i najstariji sin pionira Afro beata, velikog Fele Kutija. Femi Kuti (11.07.) 2010. izdaje album Africa for Africa, koji je dvaput nominiran za Grammyja. Femi Kuti dolazi sa svojim bendom od 14 članova i izvode mješavinu energetski nabijenog funka, jazza i tradicionalnih afričkih ritmova. Očekujte dva sata samog plesa! Nakon uspješnog gostovanja u Lazaretima 2011., kada je nastupio u sklopu festivala Treće uho, ponovno dolazi Dhroeh Nankoe (15.07.). U Park Orsula dolazi sa svojim triom u klasičnoj kombinaciji indijskih instrumenata. Za mješavinu bluesa, funka i soula zadužen je Keziah Jones (29.07.) za kojeg su neki čak rekli da je previše funky, a to je upravo ono što nam garantira odličan provod uz njega i njegov band.

Prvi put u Park Orsula gledatelji će imati priliku uživati i u STAND UP večeri- (22.07.) Sandra Silađev, stand up komičarka koja je s ironičnim i duhovitim snimcima postala viralni hit te Damir Nikšić, renomirani multimedijski umjetnik prepoznat po aktualnoj političkoj satiri nasmijat će vas do suza sa svojim urnebesnim opaskama.

Kolovoz je rezerviran za vrhunski flamenco i malo rocka. Jose Enrique Morente & Irene Rueda (05.08.) izvode vrhunski flamenco show koji spaja vokalno plesni spektakl.

Kroz tradicionalno muzičko i poetsko naslijeđe vodit će nas Tadić&Teofilovići (13.08.) već dobro znanim a capella dvoglasom, koji je postao njihov zaštitni znak i koji je s razlogom svrstan u jedinstvenu muzičku pojavu na Balkanu.

Ovogodišnji festival zatvorit će Diego Guerrero (19.08.) i njegova mješavina jazza s tradicionalnim flamencom kojom pomiče granice klasične španjolske muzike.

Ovo je prilika da uživo vidite kako zvuči pravi španjolski flamenco jam session.



Park Orsula u posljednih je nekoliko godina svog postojanja ugostio preko 40 glazbenika među kojima se ističu i neka od velikih svjetskih imena poput Maria Biondia, Asian Dub Foundationa, Vlatka Stefanovskog & Miroslava Tadića, S.A.R.S.-a, ali i mnogih drugih.