Pjesmom „Mediteranska“ Maja Posavec najavljuje svoj debitanski album koji izlazi ove jeseni.

Glazbena solistička karijera poznate pjevačice Maje Posavec uspješno se nastavlja već trećim singlom. Riječ je o pjesmi „Mediteranska“ kojom najavljuje svoj debitanski album koji izlazi ove jeseni. Dugogodišnja pjevačica grupe Detour i jedan od najzanimljivijih ženskih vokala hrvatske glazbene scene započevši solo karijeru u vrlo kratkom vremenu osvojila je brojne slušatelje uspješnim singlovima „Budi jak“ i „Dok držiš me za ruku“.

Rad na njezinom prvom albumu polako se bliži kraju, a singl „Mediteranska“ svojom vedrinom kao da najavljuje ljeto i sunčane dane kojima se svi veselimo. Maja je uglazbila stihove jednog od najvećih hrvatskih pjesnika Enesa Kiševića i aranžirala ih na svoj specifičan način.

O samoj pjesmi Maja kaže: "Volim poeziju Enesa Kiševića, jer je tako puna topline i životnog soka. Kad sam čitala pjesmu "Između dva krika" dirnula me misao pjesme ali sam smatrala da ju je teško uglazbiti. No, rekla sam si: - ajde baš! Neka ti to bude izazov! I odjednom je isplivala melodija koja mi je od početka zvučala mediteranski pa je to dugo i bio radni naziv pjesme. S bendom je ona dobila širu zvučnu sliku, no smatram da je i dalje ostala topla i intimna. Naslov je ostao isti. Za mene Mediteran predstavlja skup boja, mirisa, okusa i naprosto kao da otvara sva osjetila ...".

Spot za pjesmu „Mediteranska“ Maja Posavec snimila je u Barceloni koju je posjetila prvi put. "Barcelona me jednostavno oduševila. Prvi put sam posjetila ovaj neodoljivi grad i čim sam sletjela znala sam kako mu upravo „Mediteranska“ savršeno pristaje. Uz pomoć prijatelja i stalnog suradnika na kazališnim projektima koji živi u tom gradu, poznatog hrvatskog pisca i dramaturga Ivora Martinića, odlučila sam okupiti ekipu i snimiti spot.".

Ivor Martinić prepričava atmosferu sa snimanja ovog predivnog spota: "U Barceloni smo okupili lokalne umjetnike i čitav jedan dan posvetili snimanju spota. Želja nam je bila prikazati zavodljivu i neopterećnu čežnju zadovoljne žene koja traži svoju srodnu dušu iz životne znatiželje. Maju dugo poznajem i uživao sam raditi s njom u ovoj fazi kreativnog zanosa rada na novom albumu. Mislim da se to njezino uživanje u životu u spotu vidi i da će to uspjeti prenijeti svim slušateljima.".

"Sjajno je raditi na svojim pjesmama u studiju, gledam kako ideje nastaju, nestaju ili opstaju, te se one koje opstanu ionako pokažu najvažnijima. Sretna sam da je još jedna pjesma vani, to je uvijek iznova jedno otkrivanje sebe svijetu. Ova pjesma je naoko romantična i vedra, ali njezina poruka je zapravo duboka i važna. Mislim da će je publika čuti. Zahvalna sam Enesu što mi je velikodušno pristao dati svoje stihove. On je zapravo istinski stvaraoc ove pjesme," za kraj nam je rekla Maja.

Aranžman za pjesmu nastao je u suradnji s članovima Majinog pratećeg banda: Damirom Mihaljevićem, Marinom Vinja i Juricom Hotko uz glazbeno pojačanje trubača i udaraljkaša Ante Prgina Surke. Produkciju potpisuje Višeslav Laboš s kojim Maja Posavec upravo dovršava svoj nadolazeći album.