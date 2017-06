Loco Dice, Chris Liebing, Timo Maas i tINI rasplesat će Zagreb.

Zagreb je spreman za glazbeni spektakl. Novi urbani festival #WELOVESOUND na dva dana će pretvoriti Zagreb u europsko party središte i okupiti neka od najvećih imena svjetske elektroničke glazbe. Festival počinje u petak 2. lipnja u klubovima The Best i Boogaloo, a veliki open air događaj održat će se u subotu, 3. lipnja na prostoru sportskog parka Mladost na Savi, i nastavlja se u klubovima Johann Franck i Opera. Vrhunsku DJ postavu koja dolazi u Zagreb predvode Loco Dice, Chris Liebing, Timo Maas i tINI, a pridružit će im se i brojni domaći DJ-i kao što su Felver, Jogarde i Ivan Mastermix.

Bogati program počinje u petak nastupom zvijezde elektroničke glazbe Loco Dicea u klubu The Best, dok će u isto vrijeme u klubu Boogaloo nastupiti techno legenda Chris Liebing. Dnevni open air party na Mladosti u subotu počinje već u 12 sati, a trajat će sve do ponoći. Pod zagrebačkim nebom svi ljubitelji kvalitetne elektroničke glazbe uživat će u nastupima svjetski poznatih DJ-a Timo Maasa i tINI, a pridružit će im se domaćoj publici dobro znani Enzo Siragusa, Valentino Kanzyani i Jogarde. Nakon ponoći, party se seli u klub Johann Franck gdje će nastupiti Felver i Timo Maas, dok će u klubu Opera nastupiti engleski DJ Miguel Campbell. Za one najupornije, u nedjelju ujutro na after partyju u klubu The Best održat će se glazbeni program Fuse London kolektiv na kojem nastupaju Archie Hamilton, Enzo Siragusa, Rossko i Mariano Mateljan.

#WELOVESOUND festival održava se u suradnji s Gradom Zagrebom i TZ grada Zagreba, a ima za cilj postati tradicionalnim dijelom zagrebačke zabavne ponude. Iza #WELOVESOUND festivala stoji iskusna ekipa koja u Hrvatskoj već godina organizira jedan od najboljih europskih festivala SONUS. Uz vrhunske DJ-e i spektakularnu produkciju koja ostavlja bez daha, ovaj festival bez sumnje će staviti Zagreb na popis europskih party destinacija te postati jedna od nezaobilaznih postaja fanova elektroničke glazbe iz cijelog svijeta.

Ulaznice za open air i druge festivalske događaje mogu se kupiti u sustavu Entrio.hr. Za open air ulaznice se mogu kupiti po cijeni od 100 kuna, dok su za studente po posebnim cijenama po 70 kuna.