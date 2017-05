Klub Opera u We love sound festivalu ugostit će Miguela Campbella.

Nizozemski house DJ Ferreck Dawn rasplesao je sve posjetitelje ispunjenog kluba Opera. U svom drugom nastupu pred zagrebačkom publikom, Ferreck je pokazao zašto je jedan od najomiljenijih imena u svijetu elektroničke glazbe te oduševio Operu odličnim setom o kojem će se dugo pričati.

Nastupi Ferrecka Dawna ispunjeni su pozitivnom energijom kojom je osvojio milijune fanova diljem svijeta, a tako je bilo i u Operi. Hitovi Love Too Deep, Something Else, Superman i Mad Love potvrdili su Dawnov status kao jednog od najomiljenijih DJ-a današnjice, a vrhunska produkcija svjetla i zvuka pokazala je zašto je Opera omiljeni klub za ljubitelje urbane glazbe.

Nakon Ferrecka Dawna, nastavlja se uzbudljivi proljetni program u Operi. U subotu, 3. lipnja u sklopu festivala #WELOVESOUND u Zagreb stiže britanska zvijezda Miguel Campbell. House DJ s više od 20 godina iskustva, Miguel je najpoznatiji kao dio tima Hot Creations i dvojca MAM. Svojim prepoznatljivim funky stilom Miguel osvaja ljubitelje elektroničke glazbe diljem svijeta, a najnovije suradnje s Basement Jaxxom i RUFUS-om najavljuju da nas u Operi čeka party iskustvo koje se ne zaboravlja.

Subota, 10. lipnja rezervirana za službeni party svjetski poznate automobilske avanture Lions run. Avanturisti iz brojnih zemalja na europskom kružnom putovanju ovom će prilikom stići u Zagreb, a uz zabavni noćni predah uz gostovanje talijanskog DJ tima DJs from Mars, posjetitelji kluba Opera moći će vidjeti najljepše i najskuplje automobile današnjice.