„Elite Model Look“ ima tradiciju održavanja dugu 34 godine, koja je iznjedrila tisuće novih lica .

Hrvatska će i ove godine imati priliku pratiti najprestižnije modno natjecanje „Elite Model Look 2017“. Mladići i djevojke između 14 i 22 godine imat će priliku posjetiti brojne castinge u svim većim hrvatskim gradovima i okušati svoju sreću u modeling vodama.



„Elite Model Look“ ima tradiciju održavanja dugu 34 godine, koja je iznjedrila tisuće novih lica koji su bili uporni i slijedili svoj san. Isti san koji su sanjale i najpoznatiji svjetski top modeli, Cindy Crawford, Stephanie Seymour, Gisele Bundchen, Sigrid Agren i Constance Jablonski. Prošlogodišnji pobjednici, Ana Nikšić i Neven Stanišić, potpisali su ugovor s Elite-om kao jednom od vodećih modnih agencija i time još jednom potvrdili kako je Hrvatska plodno tlo za lansiranje mladih imena u svijet mode.

Castinzi koje će posjećivati hrvatski Elite team i tražiti modele koji će postati dio svjetskog modeling svijeta će se održavati po navedenim datumima- 25.03. (subota) - City Center one Zagreb West- 26.03. (nedjelja) - Zapadni trgovački centar (ZTC) Rijeka- 01.04. (subota) - City Center one Split- 02.04. (nedjelja) - Supernova centar Zadar- 08.04. (subota) - TC Portanova, Osijek- 09.04. (nedjelja) - City Colosseum, Slavonski Brod- 22.04. (subota) - City Center one Zagreb East„Čast nam je da se i ove godine, najprestižnije modno natjecanjeodržava diljem Hrvatske i time pružamo mogućnost ostvarenja nečijeg sna. Pobjednike se neće birati samo po fotogeničnosti, osobnosti i prirodnoj ljepoti već i po onom nečem posebnom što ih izdvaja od drugih“, naglasio je Marko Lovrić, direktor Relatum Model Managamenta, koji je i sam niz godina uspješno koračao svjetskim modnim pistama.Hrvatska turneja predstavit ćekoji će sudjelovati na nacionalnom castingu najavljenom za svibanj 2017. u Zagrebu. Natjecatelji po izboru žirija Elite Model Look-a, njih 8 ženskih i 6 muških, bit će potom pozvani da sudjeluju u finalnom natjecanju. Svi oni stremit će prema istom cilju, odlasku na svjetsko finale Elite Model Look natjecanja te osiguranju dvogodišnjeg ugovora s agencijom Elite.Kako bi sudjelovali na, prijavljeni moraju biti:- Djevojke između 14 i 22 godine, visoke najmanje 172 cm- Dečki između 14 i 22 godine visoki najmanje 183 cmSvi koji se prijavljuju, a ukoliko su, moraju priložitiza sudjelovanje. Djevojke bi trebale biti minimalno našminkane u odjeći koja pokazuje cijelu figuru, kao što su tajice, uske traperice i obična majica. Dečki bi također trebali nositi odjeću koja pokazuje cijelu figuru kao što su obična majica i uske traperice te biti bez kape.