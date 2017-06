Dubrovački simfonijski orkestar nezaboravnim je koncertom pod zvjezdanim nebom prekrasne tvrđave Lovrijenac bez daha ostavio brojne posjetitelje Midsummer Scene festivala.

Oduševljeni ljubitelji barokne i filmske glazbe iz cijelog svijeta pomno su pratili izvedbe Komornog gudačkog orkestra i puhača, ali i naratore, glumca Filipa Krenusa te počasnog britanskog konzula Marka Thomasa koji su za posebnu priliku odigrali i nekoliko scena iz svjetske uspješnice James Bond. Za potpuni dojam čarobnog renesansnog vijeka, posjetitelje je na ulazu u tvrđavu Lovrjenac dočekala gradska straža, a brojna nasmijana lica i ovacije publike nakon dvosatnog programa, najljepše su priznanje tradicionalnom gostu Midsummer Scene Festivala.

Vezani članci Posebna verzija Hamleta u Dubrovniku

U sklopu Festivala, u prekrasnoj palači Sponza, od 1. srpnja u 20 sati otvara se izložba britanskog umjetnika Bari Goddarda pod nazivom From Illyria to Elsinore. Izložba će biti otvorena do 7. srpnja, a zbirka jedinstvenih fotografija prikazuje najljepše dubrovačke lokacije kao i uzbudljive scene tragedije Hamlet te komedije Na tri kralja odigrane na prošlim izdanjima Midsummer Scene festivala. Četvrto izdanje Festivala nastavlja suradnju s Domom Marina Držića i Društvom prijatelja dubrovačke starine kada će se 6. srpnja u 21.30 sati također u palači Sponza odigrati glazbeno scenski program naziva Držić meets Shakespeare.

Dio ansambla Sna Ivanjske noći igranim će scenama proslaviti 450. obljetnicu smrti najvećeg hrvatskog komediografa Marina Držića, a u pratnji ansambla za ranu glazbu – Plazarijus. Festival svake večeri do 5. srpnja nastavlja izvedbe vesele Shakespearove komedije San Ivanjske noći. Predstave se igraju na tradicionalnoj pozornici tvrđave Lovrjenac s početkom u 21 sat. Festival Midsummer Scene je projekt Grada Dubrovnika i TZ Grada Dubrovnika, a u produkciji Brilliant Events Dubrovnik i Honey-tongued Theatre Productions Ltd. London. Ulaznice za Festival mogu se kupiti online na www.midsummer-scene.com i www.ulaznice.hr te na prodajnim mjestima u TZ Dubrovnik na Pilama i u Luži.