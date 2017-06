Mastodon se vraćaju jednoj od svojih omiljenih koncertnih destinacija - Tvornici kulture.

Nakon točno dvije godine, u Zagreb se 16. lipnja vraća jedan od najvećih i najznačajnijih metal bandova današnjice, divovi iz Atlante, Mastodon. Turneja koja prati novi album “Emperor Of Sand” dovest će ih u Tvornicu kulture, a kao posebni gosti nastupiti će furiozna šestorka Kvelertak iz Norveške.

Na novoj velikoj svjetskoj turneji, na kojoj će promovirati nadolazeće studijsko izdanje, “Emperor of Sand”, čiji je izlazak najavljen za posljednji dan ožujka, Mastodon se vraćaju jednoj od svojih omiljenih koncertnih destinacija. Gotovo je nevjerojatan podatak da band nikada nije nastupio nigdje u široj regiji osim u Zagrebu, gdje će im ovo biti već četvrto gostovanje. Na svom posljednjem posjetu Hrvatskoj, 13. lipnja 2015., band je rasprodao Tvornicu kulture i odsvirao jedan od najboljih klupskih koncerata u Zagrebu te godine uopće. Bio je to jedini nastup s dva bisa na cijeloj turneji te jedini na koji su se vratili na scenu nakon 10-minutnog zazivanja publike i odsvirali stari klasik “Blood And Thunder”.

Album “Emperor Of Sand” bit će objavljen 31. ožujka, a bend je dosad predstavio dvije pjesme s njega – “Sultan’s Curse” i “Show Yourself”.

Na turneju Mastodon kreću naoružani novim pjesama, ali i prebogatim katalogom starih klasika žestoke glazbe. Jedan od najintenzivnijih live bandova današnjice dolazi u klub koji dobro poznaju, pred publiku koja im je vjerna i koje je sa svakim novim dolaskom sve više. Njihov novi susret zakazan je za petak 16. Lipnja, kada će im se kao specijalni gosti pridružiti furiozni Kvelertak iz Norveške. Osnovani 2007. u Stavangeru (Norveška), Kvelertak imaju iza sebe 3 studijska izdanja i reputaciju jednog od najboljih live bandova na sceni trenutno. Taj status omogućio im je između ostaloga i ulogu glavne predgrupe na nadolazećoj europskoj turneji Metallice, s kojom će Kvelertak kružiti starim kontinentom od rujna ove godine do svibnja iduće godine.