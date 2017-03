Mejaši objavili spot za singl "Kažu da te ženim".

U kreativnoj kuhinji omiljenih Mejaša uvijek se sprema nešto zanimljivo i neodoljivo, jer ovi mladi tamburaši nepogrešivo prepoznaju želje svoje publike.



Njihov novi singl zove se "Kažu da te ženim", a svojim romantičnim ritmom i zaraznim stihovima osvaja na prvo slušanje! "Radi se o jednom od najiskrenijih tekstova današnjice! Vjerujemo da će se mnogi prepoznati u našoj novoj pjesmi u kojoj smo ponovo pronašli recept za dokazivanje iskrene ljubavi", kažu Mejaši koji su se pobrinuli da ovako zabavnu i simpatičnu pjesmu prati isto takav spot.



Spot je snimljen u Varaždinu i bližoj okolici. Ideju spota kao i režiju, scenarij i montažu potpisuje Marko Zeljković. Dovoljno intrigantno zvuči da glavnu ulogu sumnjičavog i vrlo zahtjevnog oca buduće nevjeste u spotu tumači Denis Dumančić, koji je i koautor stihova ove veselice.

Glazbu potpisuje Nikola Bosilj, za tekst su zaslužni Nikola Bosilj, Branimir Mihaljević, Denis Dumančić i Edo Drakulić, dok su se u aranžmanu udružili Nikola Bosilj i Branimir Mihaljević.



Ova pjesma nalazi se na njihovom posljednjem albumu. S obzirom na to da na njihovim nastupima publika na "Kažu da te ženim" već odlično reagira, Mejaši se vesele proširiti ju dalje putem radija i televizije.

Turneja u Australiji



Novi singl nije jedina vijest iz radionice ovih mladih tamburaša, jer njihova je glazba pronašla svoj put ne samo izvan granica lijepe naše već je dospjela i do daleke Australije.



"Drmeš-punk Australian tour 2017" naziv je turneje koja će sredinom travnja Mejaše odvesti sve do Melbournea, Sydneyja i još dalje. Čitavih mjesec dana, od 18. travnja do 15. svibnja, tamburaši će žariti i paliti Australijom.



"Jako se veselimo ovoj turneji. Zvuči nam gotovo nestvarno da ćemo mjesec dana provesti u stvarno egzotičnoj i prekrasnoj zemlji. Veselimo se što ćemo imati priliku družiti se s ljudima koji tamo živo, mahom našim iseljenicima. Drago nam je da slušaju našu glazbu, a još nam je draže što su nas pozvali. Sigurni smo da ćemo se svi zajedno odlično zabaviti!", kažu Mejaši.