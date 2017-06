Nastupima vrhunskih glazbenika Medvedgradske glazbene večeri i ove će godine od 12. do 14. srpnja obogatiti ljetnu kulturnu ponudu Zagreba.

Medvedgradske glazbene večeri, koje su srpanj u Zagrebu učinile zabavnim i uzbudljivim za sve koji ljeto provode daleko od morske obale, i ove će godine na Medvedgradu okupiti zvučna imena regionalne glazbene scene. Izvođači The Bambi Molesters, Amira Medunjanin i Kries, odlična atmosfera i glazbena ostvarenja različitih žanrova razlozi su zašto ponovno posjetiti ovaj boutique festival s najljepšim pogledom na hrvatsku metropolu.

No, nisu zanemarene ni mlade snage. I ove će godine u programu Akustika na vrhu kule nastupiti nekoliko zanimljivih domaćih imena nove generacije - zagrebačka folk-blues skupina Nellcote, alt-rock skupina Mnogi Drugi i koprivnička etno-folk-rock skupina Ogenj izvrstan su uvod u trodnevnu glazbenu poslasticu.

Kao što glazbeni znalci već znaju, ovo nije prva godina da se Medvedgradske glazbene večeri mogu pohvaliti biranim programom.

Organizatori događanja - Centar za kulturu i film Augusta Cesarca i Park prirode Medvednica – do sada su na pozornicu unutar drevnih zidina doveli umjetnike kao što su Jelena Radan, Rundek Cargo Trio, Jasna Bilušić i Dinko Appelt, Zoran Predin i Damir Kukuruzović, Django group, Meritas, Tamara Obrovac Transhistria quartet, Detour, Pavel, Sara Renar, Urban&4, Elemental i Luce. U suradnji s akustičnim serijalom Muzika.hr – Akustika, od mladih umjetnika publici su se u protekle tri godine predstavili Queen of Sabe, NLV, Nina Romić, Auguste, Dina Rizvić, Voland Le Mata, For i Side project. Ovogodišnje Medvedgradske glazbene večeri još jednom će osigurati mjesto okupljanja ljubitelja kvalitetne glazbe i postati nezaobilazan kulturni događaj. Pridružite nam se i vi!

INFORMACIJE O PROGRAMU

Srijeda, 12.07.2017.

THE BAMBI MOLESTERS u 21 h

Akustika na vrhu kule: Nellcote u 20 sati

- cijena 65/85 kn

Četvrtak, 13.07. 2107.

AMIRA MEDUNJANIN u 21 sat

Akustika na vrhu kule: Mnogi Drugi u 20 sati

- cijena 125/145 kn

Petak, 14.07.2017.

KRIES u 21 sat

Akustika na vrhu kule: Ogenj u 20 sati

- cijena 65/85 kn

INFORMACIJE O ULAZNICAMA I PRIJEVOZU

U pretprodaji je dostupno 230 pojedinačnih ulaznica, koje se mogu nabaviti putem web stranice www.ulaznice.hr i na prodajnim mjestima istog sustava: Glazbena knjižara Rockmark, TISAKmedia, Aquarius Records, Croatia Records. Program Akustika na vrhu kule ne plaća se posebno i njemu će moći nazočiti trideset dovoljno brzih kupaca koji pri kupnji pojedinačnih ulaznica izaberu dodatni spomenuti program.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta program se seli u zamjenski prostor- kino Kinoteka u Kordunskoj ulici br. 1. Za sve posjetitelje osiguran je besplatan prijevoz od Šestinske crkve do Medvedgrada. Polazak prvog minibusa je ispred Šestinske crkve u 18.30 h, uz kružne vožnje do 20.45 h. Nakon iskrcaja do Medvedgrada ima još desetak minuta hoda. Ulaz publike u prostor Medvedgrada predviđen je od 19:00 h, a povratak je organiziran po završetku koncerta.

Za posjetitelje su predviđena mjesta za sjedenje, a mogu se ponijeti i vlastiti jastuci, dekice ili stolčići za potpun ugođaj ovog iznimnog glazbenog doživljaja s pogledom na Zagreb noću. Kao i svake godine, osim pozitivne energije i udobnih cipela, posjetitelje se podsjeća da ne zaborave ponijeti vestu, jer na Medvednici i ljeti može biti prohladno.