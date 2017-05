14. lipnja na Šalati koncert će održati klapa Cambi iz Splita i Zorica Kondža.

Svega tjedan dana prije kalendarskog početka ljeta, dogodit će se koncert koji će Zagrebu donijeti sve ono što obilježava ljeto - zvuk mora, "miris" sunca, i pjesme pod zvijezdama.

U srijedu, 14. lipnja, 5 tisuća svjetova spojit će se u jedan, jer kako pjesma kaže - "Ima jedan svijet gdje živjet bih htjela" - a svi prisutni ući će u taj svijet jer pod zvjezdanim nebom zagrebačke Šalate koncert će održati klapa Cambi iz Splita i Zorica Kondža! Bit će to jedinstven spoj glazbenih legendi koji će donijeti dašak mora u centar Zagreba.



Šalatom će 14. lipnja odzvanjati pjesme poput "Ispod sunca zlatnoga", "Ultima partenca" „"ilo moja", "Zapuvala je bura", "Svjetla daljine", "More, more", "Zar je voljeti grijeh", "Ima jedan svijet", "Konobo moja", "Cvijet čežnje", "Projdi vilo" te mnoge druge bezvremenske, popularne i tradicionalne pjesme koje "diraju dušu" i pomiču svjetove.

jedno je od najpoznatijih imena u svijetu klapske glazbe. Njihov dugogodišnji kvalitetni rad, nebrojeni nastupi, brojne osvojene nagrade te nedavni rasprodani koncerti na Gripama, Tvrđavi sv. Mihovila, te u Opatiji najbolje govore o zavidnoj razini klapske izvedbe i odličnom prijemu kod publike.Zorica Kondža jedna je od legendi hrvatske glazbene scene, splitska diva jedinstvenog glasa, zbog kojeg je dobila nadimak, a koja je nedavno proslavila

Svojom kvalitetom izvedbe i šarmom klapa Cambi i Zorica Kondža priuštit će publici na Šalati koncert koji se pamti.