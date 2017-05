Nastupe Solomuna, Dixona i Felvera 21. lipnja u Laubi pratit će svjetlosni efekti s pot-pisom Roberta Grunwalda

Dobar light show značajno doprinosi magiji na plesnom podiju. O stvaranju prave atmosfere itekako vode računa poznati svjetski klubovi i festivali, pa tako i Stereotip koji u lipnju u Zagreb dovodi jednog od najvećih europskih i svjetskih majstora svjetlosnih efekata, Roberta Grunwalda.

“Igra svjetlosti i tame za mene je ključna”, kaže Robert Grunwald, koji već devet godina upravlja svjetlima u berlinskom Panorama Baru u sklopu mitskog Berghaina, vjerojatno najpoznatijeg kluba u svijetu. “Morate imati dobar instinkt jer nikad ne znate što će DJ zasvirati. Uz poznavanje tehničkih detalja opreme, morate vjerovati i u vlastitu kreativnost i razumijevanje glazbe”, govori ovaj 34-godišnji umjetnik u svjetlosnim efektima, poznat i pod imenom Tiefton.

Rad s Dixonom u Berghainu pružio mu je priliku za suradnju s njegovom diskografskom kućom Innervisions, a zahvaljujući tome s Robertom Grunwaldom upoznat ćemo se i u Zagrebu, 21. lipnja u Laubi na novom izdanju popularnog Stereotipa s dosad najjačim line upom. Kao novi kreativni koncept Stereotip je dosad pomicao granice na domaćoj party sceni, pa tako i u korištenju svjetla, a u ovom izdanju predstavlja i svog novog stalnog člana – Tieftona.

Smatraju ga jednim od najvećih znalaca na području svjetla što ga je uz Berghain dovelo i u mnoge druge poznate klubove poput londonskih Fabrica i Oval Spacea ili DC 10 na Ibizi te na velike festivale poput ADE (Amsterdam Dance Event). Posebno ga vesele Lost in a Moment partiji, koji se u organizaciji Dixonove etikete Innervsions održavaju na senzacionalnim prostorima na otvorenom diljem svijeta pa je tako i nastupio prije dvije godine na tom događanju u Dubrovniku.

“Nastojim uvijek na adekvatan način podržati glazbu koju pušta Dixon. Meni je ponekad važno načelo ‘manje je više’. DJ daje smjer, a katkad trebate samo pustiti da glazba govori i igrati se s tamom. Poput DJ-a, i ja volim ispričati priču, a za to postoji mnogo načina”, jasan je Grunwald. Tiefton, podrazumijeva se, i preferira glazbu uz koju radi, a to mu i pomaže u njezinom sljubljivanju sa svjetlima. Najdraži su mu stilovi house, nu disco i techno, a omiljene etikete Innervisions. Kompakt, Dystopian i Maeve.

Grunwald priznaje kako ima sreću što surađuje uglavnom s vrhunskim DJ-ima, a posebno mu se sviđaju Dixon i Âme. “Dixona sam prvi put susreo u Panorama Baru 2009. kad sam ondje i počeo raditi. Ljudi su mi već pričali o glazbenom putovanju kroz njegove nastupe, no te večeri me doslovce raspametio. Nikad prije nisam čuo tako dobru selekciju ispričanu na toliko osjećajan način. S vremenom postao sam sve bolji u svom poslu, a Dixon sve poznatiji široj publici, no moje iskustvo s njim je jednako godinama. On pušta stvari koje nikad prije niste čuli i iznenađuje u svakom nastupu emocionalnim trenucima koje nećete zaboraviti”, kaže Tiefton.

Svjetlosni efekti moraju uvijek biti podrška zvuku i viziji DJ-a, odnosno vizualizacija emocije trenutka, smatra Tiefton. Mnogi DJ-evi unutar setova koriste različite stilove, a to je i njemu prilika i izazov da čini isto sa svjetlima. Inspiraciju crpi od brojnih kolega, ali i gledajući televiziju. Priznaje kako mu je Eurosong najbolji televizijski light show, no rad u klubovima je ipak nešto drugo. Hrvatsku party scenu ne poznaje izuzev iskustva prije dvije godine u Dubrovniku. No, kaže kako će mu ovo biti dobra prilika za to. I ne samo to, u Zagrebu namjerava ostati nekoliko dana i doznati više o hrvatskoj kulturi, hrani i ljudima.