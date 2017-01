Godina je počela odlično za hrvatske dečke The Trixx i Stevena Maara. Njihova suradnja s vokalisticom Christy Million izdana je na jednoj od najjačih izdavačkih kuća takve vrste glazbe, labelu legendarnog Laidback Lukea – Mixmash Deep. Working hard je zarazni future house hit s lako pamtljivom vokalnom temom i dropom koji će vas sigurno rasplesati. Iako je tek izašla, stvar su već zavrtile velike face DJ svijeta poput Laidback Lukea, Afrojacka, Don Diabla, Swanky Tunesa i Max Vangelija, a nalazi se i u Top 100 na Beatportu u svom žanru. Za one koji ne znaju – Beatport je najvažnija platforma za kupnju glazbe među DJ-ima u svijetu, pa je tako i pozicioniranje na toj ljestvici važno, te potvrđuje uspjeh neke pjesme.

Stvar možete streamati / kupiti na sljedećem linku: MixmashDeep.lnk.to/WORKINGHARD, a ako se pitate tko su The Trixx i Steven Maar i kako je pjesma nastala, odgovorit ćemo i na to.

The Trixx je projekt iza kojeg se krije zagrebački DJ Gigo, jedan od glazbenih urednika Radio Deejay ekipe, DJ koji je svirao u više od 50 domaćih klubova, otvorio prošlogodišnju Ultra Europe, a iza sebe ima izdanja na labelovima poput Ones to watch (Mixmash), Noise Control i još mnogim drugim.

Steven Maar je dj i producent iz Siska s hrpom releaseva iza sebe, jednim beatport top 10 singlom, rezident Sail2Ultra i pokretač Emergency Music branda. Dečki su suradnju započeli prije godinu dana, prvi zajednički single izdali u listopadu, a ne sumnjamo kako je Working hard tek uvod u odlične suradnje koje se kuhaju. Vokalni dio pjesme odradila je Christy Million, ukrajinska DJ-ica i pjevačica koja iza sebe ima zavidnu vojsku fanova. Single Working Hard premijerno ste čuli u sklopu emisije DJ Time, u pripremi je i spot, a za više informacija potražite The Trixx na društvenim mrežama.

Dečki posljednjih dana pune medijske stupce, a o njima je pisao i ugledni domaći portal deejay.hr.