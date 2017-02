Predstava je rađena po tekstu Cristophera J. Johnsona, australijskog redatelja i glumca, čiji je originalni tekst “ The Dog Logs” izvođen na pozornicama širom svijeta, a u režiji Erola Kadića stigla je i u regiju.

Neobična tema za predstavu. Kerovi, odnosni psi, i to u komediji. No opisati ovu predstavu komedijom savršeno odgovora, s obzirom da publiku nasmijava do suza i uistinu garantira večer ispunjenu smijehom. „Kerovi“ donose i trenutke kad u kazalištu nastaje tišina, jer potiče publiku na razmišljanje o poruci koji dobiva s pozornice a najzaslužniji za snažan dojam su glavni glumci, Aleksandar Srećković-Kubura (Vratiće se rode, Montevideo..) i Srđan Timarov (Montevideo, Cvat lipe na Balkanu…).

Aleksandar i Srđan glume pse - 14 likova, 14 različitih rasa pasa. Svaki pas nosi karakteristike svoje rase, no, primjećuje se da liče i na svoje gospodare, pa tako imaju i neke od karakteristika ljudskog bića. Od rotweilera koji ima problema sa susjedima, mješanca koji u poznim godinama otkriva ljubav, do hrta koji je opsjednut svojim naočitim izgledom, predstava „Kerovi“ donosi svijet iz perspektive ljudima najprivrženije životinje, psa. I to na originalan, zanimljiv i duhovit način.

Reakcije, grimase, glasanje, i talent glumaca pa i rečenice za koje pretpostavljamo da se psima motaju po glavi, čine da publika na trenutak zaboravi da su ispred nje – ljudi.

I tjera nas da se zapitamo kakvi smo točno „ljudi“ našim psima. "Kao i ljudski, i pseći životu obiluju najrazličitijim situacijama i emocijama", izjavio je Aleksandar Srečkovič-Kubura, uz očekivanje da će reakcije publike biti kao i reakcije postave prilikom susreta s tekstom: od urnebesnog smijeha do dubokih emocija. Prvo gostovanje beogradske hit komedije 5. ožujka u Zagrebu garantira odličnu zabavu, i preporuka je svima koji žele kvalitetno provesti večer. Predstava će, osim u Zagrebu, gostovati u Puli, Poreču, te Rijeci.