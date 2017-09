Zagrebačka The Garden Brewery ugostit će glazbenu legendu u petak, 29. rujna, na dan izlaska njegova novog albuma "Qualia".

Jedan od najboljih selektora, DJ-eva i producenata, dolazi u Zagreb, a uz njega nastupaju Dean Sunshine Smith i Adriatic Coasting duo Nick & Pepi. Puno zanimljivosti okružuje Andrewa Weatheralla, DJ-a, producenta i vlasnika izdavačke kuće, koji je u 30 godina stvorio jedinstvenu karijeru. Po mnogima jedan od najboljih selektora u glazbenoj industriji, Weatherall ima enciklopedijsko znanje o glazbi, njegova eklektična zbirka ploča puna je svega, od low tempo bisera do house i techno traka punih perkusija, njegova radijska emisija na NTS-u pravo je audioblago, njegove riječi i remiksi nose težinu, a on i dalje nastavlja slijediti i definirati jedinstveni pristup plesnoj glazbi.

Zagrebačka The Garden Brewery ugostit će glazbenu legendu u petak, 29. rujna, na dan izlaska njegova novog albuma "Qualia". Pridružuje mu se Dean Sunshine Smith, jedan od najcjenjenijih UK DJ-eva i selektora i čovjek iza programa Dark Disco, kao i Adriatic Coasting duo Nick & Pepi, a događaj će se odvijati u dvorištu i u pivovari, od 18:00 do 02:00.

Već kao tinedjžera Andrewa je opčinila pop-kultura, a njegov izbor glazbe je od početaka bio eklektičan, pun iznenađenja i bez potrebe da podliježe trendovima. DJ-ingom se počeo baviti iz potrebe da pušta ploče ljudima koji mu se sviđaju. Weatherall je počeo karijeru s dva singla kao dio Bocca Juniors, a onda je radio s Oakenfoldom na remiksu albuma "Hallelujah" benda Happy Mondays. Njegovi remiksi uključuju imena kao što su New Order, My Bloody Valentine i Primal Scream, nakon čega je pokrenuo svoj projekt Sabres of Paradise koji je izdavao za Warp Records, a ti rani remiksi bili su zaslužni za pomalo nespretno imenovanje indie dance scene 90-ih. Nakon benda uslijedio je rad i na vlastitoj etiketi koja je izdavala ploče novih umjetnika na sceni.

Weatherall je ponovo ustrojio svoj label kao Emissions Audio Output, a novi projekt Two Lone Swordsmen remiksirao je sjajna imena kao što su Stereo MC’s, Texas, Howie B, Calexico, David Holmes, Spiritualised, Paul Weller, Throbbing Gristle, X-Press 2 ili Death in Vegas. 2004. godine Weatherall se ponovo ujedinio s Warp Records, a Two Lone Swordsmen novim albumom "Double Gone Chapel" namjerno pokušavaju revolucionizirati elektronsku glazbu. U međuvremenu se Weatherall etabilirao kao DJ koji vrti i, rockabilly i pomaknuti rock u manjim klubovima diljem UK, a to je utjecalo i na nove radove.

Prvi album pod vlastitim imenom, "A Pox on the Pioneers", označio je još jedan stilski pomak prema kantautorstvu koje je uključivalo sve od syntha do istaknutih gitara. Značaj Weatheralla nastavlja se i remiksiranjem imena kao što su Mark Lanegan, Heart People i Noel Gallagher, kao i ponovnih uradaka za New Order te suradnji s Mobyjem i Beckom. Kratko se vratio i produkciji za Fuck Buttons na trijumfalnom albumu "Tarot Sport".

Andrew Weatherall veže uz sebe puno više od glazbe. Bio je umjetnik rezident za Faber & Faber izdavačku kuću, glazbeno režira već tradicionalni Convenanza Festival na jugu Francuske, intervjuirao je Juliana Copea, Brixa Smitha i Roba Chapmana, bio zaslužan za glazbenu pozadinu tijekom pisanja Michaela Smitha, radio vizuale za nezavisne singlove i postavio izložbu fotografija koje su snimljene u njegovu studiju.

2016. je izbacio debitantski album s novim projektom The Woodleigh Research Facility koji istražuje široke sonične pejzaže. Nakon toga ubrzo je uslijedio drugi Weatherallov soloalbum "Convenanza", kolekcija pjesama i instrumentalnih letova u maštu. Nikada ne stajući, Weatherall se i sada vraća s novim albumom "Qualia" koji izdaje za utjecajnu švedsku etiketu Hoga Nord.

Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio.hr po cijeni od 50 kn u pretprodaji, a 70 kn na ulazu.