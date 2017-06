Program festivala počinje zagrijavanjem već od 8. srpnja, dok Fresh Island festival službeno počinje 11. srpnja.

Predstavljen je jedan od najboljih svjetskih ljetnih glazbenih festivala Fresh Island. Organizatori su na druženju u Swanky Mintu uz glazbu Bizze Bodege, roštilj i šarene koktele najavili dolazak vodećih RNB glazbenika današnjice.



Program festivala počinje zagrijavanjem već od 8. srpnja, dok Fresh Island festival službeno počinje 11. srpnja. Kroz dva festivalska dana u klubovima na Zrću nastupit će French Montana, duo Krept and Konan, engleska DJ zvijezde Tima Westwooda, DJ ikona Jazzy Jeffa, reperica, pjevačica i producentica Lady Leshurr te brojni drugi hip-hop i RNB artisti. Festival završava 13. srpnja nastupom Sean Paula i Rae Sremmurda na velikoj pozornici na plaži Zrće. Program nezaboravne završne večeri počinje u 21 sat, a nastavlja se after partijima u klubovima. Posljednji After Beach Closing Festivala održat će se 14. srpnja u klubu Papaya.

«Iznimno nam je drago da je Festival prepoznat diljem svijeta. Zasigurno ovo je jedan od festivala koji Hrvatskoj radi veliku reklamu i veseli nas ovogodišnje izdanje na kojem očekujemo rekordan broj posjetitelja. Posebno nas veseli i sve veći broj posjetitelja iz Hrvatske za koje se nadamo da će doći i ove godine u još većem broju!» - izjavio je jedan od organizatora FestivalaFestival je ove godine osvojio nagradu «Attend» za najbolji glazbeni događaj u 2016 u Hrvatskoj, a veliki britanski The Guardian je svrstao Fresh Island u top 10 festivala ovog ljeta koje morate posjetiti. Fresh Island Festival godišnje posjeti od 10 do 15 tisuća glazbenih fanova. Glazbeni program brojni mediji proglašavaju jednim od najboljih na svijetu.«Glazbeni program je jedna od stvari na koju smo posebno ponosni. Dolaze izvođači koji su trenutno u vrhu svjetske RNB scene i publika je to prepoznala. Očekuje nas izvrstan program koji ne biste smjeli propustiti!» - izjavio je Phat Phillie.

Fresh Island festival godinama u Hrvatsku dovodi neka od najvećih imena svjetske hip-hop i RNB glazbe, a impresivan line-up i spektakularna produkcija i šestu godinu zaredom će pretvoriti Zrće u jednu od najboljih europskih party destinacija.Djelić lude atmosfere Fresh Island festivala možete osjetiti na Fresh Island festival launch partiju koji će se u sklopu Zagreb wine&food festivala održati nana platou Gradec.

PROGRAM

8.7. 2017.

23 – 05h – FRESH ISLAND WELCOME PARTY @ COCOMO CLUB

9.7.2017.

12-15h FRESH ISLAND BRUNCH @ KALYPSO

23 – 05h – FRESH ISLAND CREW LOVE PRE PARTY @ AQUARIUS

13h & 17h – FRESH ISLAND WELCOME BOAT PARTIES

10.7.2017.

15 – 20h FRESH ISLAND VIP POOL PARTY @ LUNA HOTEL

23-06h - ZERO DAY WITH SURPRISE GUEST @ KALYPSO

11.7.2017.

13h & 17h FRESH ISLAND BOAT PARTIES

15-20h – GIGGS LIVE @ PAPAYA

15-20h – DJ TRAUMA @ KALYPSO

23 – 06h – FRENCH MONTANA LIVE @ PAPAYA

23 – 06h – YOUNG THUG LIVE @ AQUARIUS

12.7.2017.

17h – 20:30 FRESH ISLAND BOAT PARTY

15 – 20h – DJ JAZZY JEFF @ PAPAYA

15-20h – NOISEY HIP HOP KARAOKE @ KALYPSO

23 – 06h – LADY LESHURR LIVE @ KALYPSO

23 – 06h – MIKE SKINNER AND MURKAGE PRESENT TONGA@ KALYPSO

23 – 06h – KREPT&KONAN LIVE @ PAPAYA

13.7.2017.

13h & 17h FRESH ISLAND BOAT PARTIES

15 – 20h – TIM WESTWOOD POOL PARTY @ PAPAYA

22 – 02h – SEAN PAUL LIVE @ BIG BEACH STAGE

22 – 02h – RAE SREMMURD LIVE @ BIG BEACH STAGE

02 – 06h – AFTER BIG BEACH PARTIES @ AQUARIUS, KALYPSO & PAPAYA

14.7.2017.

15-20h FRESH ISLAND FESTIVAL CLOSING POOL PARTY @ PAPAYA