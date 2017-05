Na festivalu osim Loco Dicea, nastupit će i Chris Liebing, Timo Maas, tINI, Enzo Siragusa, Valentino Kanzyani, Miguel Campbell...

Po prvi put u Zagreb, na We Love Sound festival dolazi jedan od trenutno najtraženijih svjetskih Djeva - Loco Dice. Ovaj techno DJ i producent rođen u Düsseldorfu, je u samom vrhu svjetske kreme elektroničke glazbe već zasigurno duže od desetljeća te nezaobilazno ime svih najvećih svjetskih festivala i evenata na svijetu. Izvan svijeta elektroničke glazbe, Loco Dice ostvario je i zapaženu svjetsku karijeru surađujući sa zvijezdama poput Snoop Dogga, Ushera, Kelis i mnogih drugih.



Domaća publika nekoliko je puta mogla čuti ovog maestra na Sonus festivalu na otoku Pagu, ali zagrebačka publika imat će tu privilegiju na We Love Sound festivalu, po prvi put.

festival održava se 2. lipnja i 3. lipnja u klubovima Boogaloo, Johann Franck, Opera i The Best. Veliki open air party održat će se u sportskom parku Mladost na Savi u subotu, 3.lipnja od 12 do 24 sata. After party pod vodstvom Fuse kolektiva održat će se 4. lipnja u klubu The Best Venue Hall.Na festivalu osim Loco Dicea, nastupit će idomaća podrška Mariano Mateljan, Marina Karamarko, Felver i mnogi drugi.Sudeći po etabliranim svjetskim DJ zvijezdama koje dolaze na #WELOVESOUND festival Zagreb početkom lipnja, Zagreb će postati nezaobilazna