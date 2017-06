Dimensions festival u svom šestom izdanju, vraća se u kolovozu na ikonsku tvrđavu Punta Christo, s preko 100 glazbenika, sedam pozornica, divnim okruženjem i publici omiljenim zabavama na brodovima.

Više od 20 brodova krenut će na morsku avanturu iz festivalske luke podno tvrđave, a na njih će se ukrcati predstavnici najpoznatijih izdavačkih kuća kao što su Stamp the Wax, Rush Hour, Resident Advisor, Feelings, Metalheadz, Ampere i Rhythm Section te ikone globalne scene underground elektroničke glazbe. Dimensions flota isplovljava u četvrtak s jakim line-upom koji će "ploviti" s Rush Hourom, izdavačkom kućom koja slavi 20 rođendan, a kroz rijetke afro, house i disko vinile će kopati Antal, DJ Okapi i Esa. Dimensions SoundSystem brod ugostit će specijalne goste; Mala i Kode 9, donose najbolji UK dub i bass na Jadransku obalu. Andrew Hill, Sassy J i omiljeni Joy Orbison nastupaju u trosatnom setu. Zadnji brod koji isplovljava u sami zalazak sunca donosi atmosferu Berlina s Helenom Hauf i Marcelom Dettmannom.

Glazbu za dobru raspoloženje u petak priprema Bodytonic ekipa koju predvodi Horse Meat Disco. Audiofili će se zasigurno ukrcati na Brillian Corner brod, koji još u tajnosti čuva ime svog kapetana. Resident Advisor popodnevni brod donosi sesiju s legendarnim Craig Richardsom i sjajnom Willow, dok se na Hessle Audio brod penje Josey Rebelle. S večernjeg Stamp The Wax broda čut će se afrobeat, funk i soul, ali i house i techno. Ovaj vješti miks žanrova donose Aaron L, Harri Pepper, Alma Negra te Scott Grooves. Subota donosi Dure Vie brod kojeg će zagrijavati Dusty Fingers i Folamour prije nastupa glavnog gosta Dan Shakea, čije je ime garancija dobrog partyja. London i Leeds se ujedinjuju na brodu Cosmic Slopa i Rythm Sectiona s njihovom rezidentima; Bradley Zero, Cosmic Tom i Mike Greenwel. Ljubitelji drum 'n' bassa moraju se ukrcati na EXIT records brod, sa šefovima te izdavačke kuće. dBridge, Alix Perez, Skeptical i SP:MC garancija su plesnog popodneva na pučini. U večernjim satima Ampere brodom upravljaju techno kapetani Mike Dehnert i Interstellar Funk, dok electro i italo zvukove donose Radioactive Man i Alexander Robotnick na YAM vs Rye Wax brodu.

I na zadnji dan festivala, u nedjelju, Dimensions flota plovi bez prestanka i to s odličnim nizom imena. Odmah u podne na Fuse i We Bring Youbrodu izredat će velika house i techno imena; Tama Sumo & Lakuti, Pierre i Borealis. Sadar Bahar i Lee Collins donose svoju eklektičnu selekciju na Soul In The Hole brod. Nadalje najnovija londonska glazbena senzacija The Move predstavit će MNDSGN s njegovim r&b i boogie funkom, soulful house Kerema Akdagara, a Henry Woo i Thris Tianpredstavit će svoju suradnju Rice & Peas Soundsystem. Posljednji brodovi 6. Dimensions festivala bit će posebna poslastica. Metalheadz, legendarna drum’n’bass izdavačka kuća šalje svoje mornare Randalla, Doc Scotta, Kid Dramu, Ant TC1 i MC GQ. Epski završetak s klasičnim Detroit i Chicago zvukovima priredit će legendarni Billy Nasty s posebnim electro setom i Parris Mitchell na Feelings brodu.

Kamp je najpovoljnija opcija smještaja na Dimensions i Outlook festivalu i odličan način da osjetite festivalsku atmosferu. U kampu možete naći puno mjesta u hladovini za udobno kampiranje; tuševe, sanitarne čvoreve i stanice za punjenje elektroničkih naprava, kao i trgovine, barove, restorane, pizzerije i sve vrste štandova. U kampu tako možete zadovoljiti sve potrebe bez napuštanja festivalske lokacije. Dimensions festival s ponosom je najavio lansiranje vlastitog labela za sve audiofile koji nosi jednostavno ime Dimensions Recordings, a već prvo izdanje pod imenom Dimensions Recordings: An Introduction, očekujemo 14. srpnja. Prvijenac ove nove izdavačke kuće bit će kompilacija koja sadrži tri zasebna 12-inčna EP-ja, s 12 eklektičnih pjesama koje savršeno opisuju duh Dimensions festivala, s žanrovoma od soula i housea do electra i techna. Izdanje okuplja nove i stare Dimensions prijatelje; Byron The Aquarius, Mim Suleiman, Mike Dehnert, Marcos Cabral, Obsolete Music Technology i mnoge druge.