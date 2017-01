Osnivač megapopularnog Johann Strauss Orchestra u Hrvatsku dolazi tek u lipnju, a u samo dva tjedna od početka prodaje ulaznica oborio je i rekord. Koncertni spektakl, koji će se održati u Areni Zagreb, 15. lipnja 2017., trenutačno je najprodavaniji koncert u Hrvatskoj, ali i susjednoj Sloveniji.

Svjetska senzacija iz Maastrichta poznat i kao "kralj valcera" André Rieu nakon serije koncerata u Južnoj Americi, Australiji te Zapadnoj Europi po prvi put će u organizaciji Star produkcije posjetiti i Hrvatsku. Ovaj virtuoz na violini i dirigent, umjetnik je svjetskog kalibra koji je u bogatoj karijeri prodao više od 40 milijuna albuma, a čak njih 30 završilo je kao broj 1 na svjetskim top-listama. Na sceni je gotovo 40 godina, a u njegovim raskošnim i bajkovitim nastupima na godinu uživa 600.000 obožavatelja. Rieuov repertoar sastoji se od najvećih filmskih, opernih, pop, rock hitova kao i onih iz mjuzikla te najljepših valcera, a u njima će ovoga ljeta moći uživati i obožavatelji u Hrvatskoj i Sloveniji.



Šarmantni Nizozemac već godinama obara i rekorde ne samo prodaje albuma već i zarade. Rieu je tako 2013. godine uvjerljivo osvojio Billboardovu top-listu zarade od turneja. Violinist i njegov Johann Strauss Orchestra te su godine inkasirali 17 milijuna dolara čime su daleko iza sebe ostavili Justina Biebera, koji je imao "samo" 4,7 milijuna dolara zarade. Također je prikazivanje uživo njegova open air koncerta iz doma u Maastrichtu 2015. godine u 460 britanskih kina već prvi dan na box officeu premašilo milijun funti zarade čime je nadmašio kino-koncerte One Directiona i Take Thata. No put do uspjeha nije bio lagan iako je na njega danas ponosan.

- Karijeru sam počeo svirajući na svadbama. Otac je bio ljut na mene, ali meni je to bilo jako zabavno jer sam se barem na trenutak maknuo od tog klasičnog svijeta i elite - kaže violinist. Nizozemac je uspio steći status svjetske zvijezde, a u Hrvatskoj najavljuje spektakularan nastup. Kako izgleda show Rieua i Johann Strauss Orchestra moći će se vidjeti 15. lipnja u zagrebačkoj Areni.

Slavni umjetnik i Johann Strauss Orchestar u zagrebačkoj Areni nastupaju 15. lipnja 2017.