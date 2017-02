Od 28 plesnih predstava koje su prijavljene na ovogodišnji natječaj, stručni žiri odabrao je njih 11 koje će do kraja 2017. gostovati u kazalištima te na kazališnim festivalima diljem Hrvatske. Publika u Splitu, Rijeci, Osijeku, Zadru, Varaždinu, Virovitici i drugim hrvatskim gradovima moći će se tako upoznati s radom ponajboljih domaćih suvremenih plesnih umjetnika:

1. Alie, Maša Kolar

2. Anatomija mačke, Petra Hrašćanec i Ksenija Zec

3. Kuća na oštrici, Marina Petković Liker, Silvia Marchig i Kaja Farszky

4. Ms Fox Invited Ms Cat For Tea and a Chit-Chat One Late Late Afternoon Last Summer, Silvia Marchig, Iva Nerina Sibila i Josip Maršić

5. Naša stvar, Kabinet / Ivana Kalc i Jerko Marčić

6. Nukleon, IMRC & Aleksandra Janeva Imfeld

7. Ona/Her, MASA dance company / Aleksandra Mišić i Žak Valenta

8. O usamljenosti i ljudima, Irena Mikec

9. raSKRIVANJA, Bruno Isaković

10. Spore, BAD.co

11. Starost - Alzheimer cafe, Mirjana Preis & Studio za suvremeni ples

U stručnom žiriju ove su godine odlučivale plesna kritičarka Maja Đurinović, dramaturginja Magdalena Lupi Alvir i plesna umjetnica te voditeljica Karlovac Dance Festivala Melita Spahić Bezjak. «U svome odabiru vodile smo se kvalitetom i idejno-koncepcijskom zaokruženošću umjetničkih radova, raznolikošću plesnih izričaja, estetika, temata i autorskih poetika te inovativnim pristupima plesu, ali i njihovim komunikativnošću. No, prije svega, bitnim nam se činilo procijeniti mogućnosti izvedbi u kombinaciji s postojećim partnerima Plesne mreže», stoji, među ostalim, u njihovom obrazloženju.

«Plesna mreža Hrvatske projekt je od nacionalnog značaja koji sustavno povezuje nezavisne plesne autore s kazališnim institucijama diljem zemlje i omogućuje publici diljem Hrvatske da upozna aktualnu domaću produkciju suvremenog plesa. Mrežu već treću godinu za redom podržava Ministarstvo kulture te mnogi zainteresirani lokalni partneri čiji se broj kontinuirano povećava, kao i interes lokalne publike», izjavio je ovim povodom Rajko Pavlić, voditelj Plesne mreže Hrvatske.

Partneri projekta su nacionalna kazališta u Splitu, Rijeci, Osijeku, Varaždinu i Zadru, zatim Gradsko kazalište Zorin Dom Karlovac, Istarsko narodno kazalište – gradsko kazalište Pula, Kazalište Virovitica, Dubrovačke ljetne igre, Splitsko ljeto, Osječko ljeto kulture, PUO Ante Babić Umag i Umjetnička akademija u Osijeku.