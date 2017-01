Za Zrinku Cvitešić s punim pravom možemo reći kako postaje svjetska glumačka zvijezda. Uspješno gradi inozemsku filmsku karijeru, a sada je dobila ulogu u novom filmu Woody Harrelsona.



Riječ je o filmu 'Lost in London' koji će biti prvi film koji će gledatelji imat priliku gledati u kinima u isto vrijeme kada će se film snimati. "Nitko do sad nije snimao film i uživo ga emitirao u kinima u isto vrijeme. Nitko nije bio toliko glup - sve do sada", rekao je Harrelson u teaseru.

Ime Zrinke Cvitešić već je navedeno među ulogama na IMDb-u, a na popisu su i Owen Wilson, Willie Nelson i Harrelson.



Bliska prijateljica Zrinke Cvitešić, naša glasovita dizajnerica Matija Vuica, potvrdila nam je, također, da je Zrinka dobila ulogu u velikom projektu. Više od same potvrde, kaže, ne može nam otkriti jer je i sama Zrinka vezana ugovorom te se sve drži u tajnosti. "Ni ona sama ne može davati izjave, potpisala je ugovor o šutnji. Ulogu je dobila, Zrinka je već u Londonu i sve uvježbava. Film će se istovremeno snimati i prikazivati 19. siječnja, sve istovremenu, a radnja i snimanje će biti u Londonu. Uvježbava se i radi na tome. Dalje od toga ne možemo pričati", otkrila nam je dizajnerica.



Film je inspiriran jednom noći u Londonu kada je Woody završio u zatvoru prije 15 godina i to nakon što je uništio unutrašnjost taxy vozila koje ga je pokupilo nakon noćnog provoda u klubu u londonskom Sohou. Snimanje filma 'Lost in London' počinje 19. siječnja kada će ujedno biti i prikazan diljem svijeta.