Zoran Škugor, jedan od naših najcjenjenijih estradnih menadžera, osvrnuo se na plasman Jacquesa Houdeka i stanje na domaćoj glazbenoj sceni.

Iako smo svi priželjkivali da Jacques vrati Eurosong u Hrvatsku to se nije dogodilo. Naš predstavnik završio je na 13. mjestu, čak pet mjesta ispod plasmana koji su mu predviđale kladionice. No, sve u svemu Hrvatska na Jacquesa treba biti itekako ponosna, a to ističe i poznati estradni menadžer Zoran Škugor. U razgovoru za Dnevnik.hr Škugor je prokomentirao Jacquesov plasman, ali i dao jasno upozorenje domaćim autorima.

"Načelno se dobro plasirao s obzirom na sustav glasanja, no ono što me jako iznenadio je mali broj glasova od strane susjeda. Da su nam oni dali više bodova Jacques bi završio na još boljem mjestu", uvjeren je Škugor koji smatra da će Jacquesova pjesma unatoč ne tako visokom plasmanu ostati upamćena zbog "dvostrukog pjevanja". "Jacques je to odradio jako dobro, bio je drugačiji od ostalih. Ovo ide prema naprijed", ističe menadžer.

A osim Jacquesa drugačiji je bio i Portugalac Salvador Sobral čija pobjeda Škugora i ne iznenađuje previše. "Još neki dan su mi javili iz Ukrajine da su Portugal, Švedska, Bugarska i Italija favoriti. To se naposljetku i pokazalo istinitim. Pobjedničku pjesmu obilježava jedan minimalizam koji me podjeća na Eda Sheerana. To je jedna balada s emocijama. Vrijeme će pokazati što će biti s tom pjesmom, no ne vjerujem da će postati hit u europskim razmjerima", kaže Škugor.

Napominje i kako pobjednička pjesma treba biti svojevrsno upozorenje domaćim kompozitorima i producentima. "Ovo je poruka svima njima da porade na sebi. Prošlo je vrijeme osrednjih pjesama s lošom produkcijiom. Trebaju početi gledati Europu, a ne svoje uske interese", zaključuje Škugor.

Na Jacquesov nastup osvrnuo se i PR stručnjak Vedran Strukar. Još prije dva dana Strukar je na svom Facebook profilu nagovijestio kako Houdek nema šanse za pobjedu jer, kako kaže, "nema projektne strategije niti jasno artikulirane PR vrijednosti kako bi brojni europski mediji u tome pronašli keč za dodatnu promociju i poguranac". "Tako će nam biti dok privatni interesi određuju predstavnika na Eurosongu, njegovu pjesmu i strategiju", zaključuje Strukar.