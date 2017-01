Proročanstva se nekad ispune, nekad i ne, iznenađenja uvijek ima, no zabavno je prognozirati. Stoga vam i mi donosimo prognoze vezane uz 74. dodjelu Zlatnih globusa u Los Angelesu. Magazin The Time objavio je svoja predviđanja, a mi vam prenosim o ona u najvažnijim kategorijama.

Najbolji dramski film - "Moonlight" - Time navodi kako film vodi žestoku bitku s filmom "Manchester by the Sea", no smatraju da će nastaviti nagrađivani niz i na Zlatnim globusima.

Najbolji mjuzikl ili komedija - "La La Land" - Melankoličnom šarmu mjuzikla teško će se moći odoljeti, pogotovo stoga što obrađuje omiljenu temu, Hollywood.

Najbolja dramska glumica - Natalie Portman - Time tvrdi da je Natalie na vrhuncu svoje izvedbe u filmu o Jackie Kennedy. Ipak, navode i da je konkurencija jako žestoka.

Najbolji dramski glumac - Casey Affleck - Ulogom u filmu "Manchester by the Sea" zaslužio je, tvrde, nagradu. Ipak, najveća konkurencija u kategoriji mu je omiljeni i sjajni Denzel Washington, koji se istaknuo ulogom u filmu "Fences".

Najbolja glumica u komediji ili mjuziklu - Emma Stone pokazala je sav svoj talent u hitu "La La Land". Mlada ljepotica savršeno je utjelovila apsiracije glumice koja se tek probija Hollywoodu. Treba navesti i da u filmu pjeva i pleše, što se na Zlatnim globusima često zna nagraditi.

Najbolji glumac u komediji ili mjuziklu - Colin Farrell u "The Lobsteru". Njegova izvedba nazvana je izvanrednom, iako mu je velika konkurencija Ryan Gosling. A ni Ryan Reynolds nije za odbaciti.

Najbolji redatelj - Damien Chazelle, koji je režirao "La La Land". Već mu se prognozira i Oscar. Njegov film naziva se pravim praznikom za oči. Ryan Gosling i Emma Stone odradili su sjajan posao u glavnim ulogama, ali Damien je postigao atmosferu, koja je, upozoravaju kritičari, mogla u bilo kojem trenutku prijeći u sladunjavu. Ali nije!

Kad su u pitanju televizijska izdanja, najviše šanse Time daje mini seriji "Narod protiv O.J. Simpsona". Izvrsna serija u 10 epizoda prikazala je slučaj koji je potresao američku javnost, a donijela je i izvrsne izvedbe Johna Travolte i Sarah Paulson. Osim toga, nagrada se prognozira i za Winonu Ryder za ulogu u hit seriji "Stranger Things", dok bi serija godine mogla postati "The Crown". Kraljevska obitelj i budžet od navodno sto milijuna dolara za snimanje, o čemu pričamo?

Sve o dodjeli nagrada pratite na Showbuzzu.