Stavors i Pejaković namjerno su nazdravljali Mladenu vinom, on im je odzdravljao običnom vodom.

Zlatko Pejaković, Jasmin Stavros i Mladen Grdović ponovno su zajedno zapjevali. Na vodičkoj rivi predstavili su prvo svaki svoju novu pjesmu, ali to je tek bilo zagrijavanje za kasniji spektakl. Opći delirij na vodičkoj rivi nastao je kad su kao glavne zvijezde, nakon završetka festivala, rasplesali i raspjevali tisuće ljudi zajedničkim koncertom 'Tri mušketira'. Puna dva sata trajao je njihov zabavni show, a publika – mlado i staro, ovacijama ih je dočekivala i ispraćala.

"Treba li išta više reći kad sami vidite kako publika reagira na prave domaće hitove? Nedostaju im domaći zabavnjaci. Odrastao sam na pop-rock glazbi, ali već 40 godina pjevam zabavnu glazbu i tvrdim da je to najteže; mi pjevači doista imamo odgovornost zabaviti publiku. A kad te publika za to nagradi, ma nema boljeg afrodizijaka u životu. Baš zato, osmislili smo projekt 'Tri mušketira' da vrate ponos i radost na domaću estradu, a ne da stalno moramo slušati neke neutralne, kao urbane pjesme, koje ne pobuđuju nikakvu emociju niti se uz njih možeš zabaviti", istaknuo je Mladen Grdović ponosan i na svoj novi aktualni hit „Dalmatinka mala“.

Njegovi dugogodišnji prijatelji Stavros i Pejaković uoči zajedničkog koncerta malo su ga „uzeli na zub“. Dok su njih dvojica namjerno nazdravljali Mladenu vinom, on im je odzdravljao običnom vodom. "Obožavam ih, oni me bockaju i iskušavaju, a evo im sad, ne pijem uopće, dovoljno me opija naša publika", poručuje im Grdović. "Kod nas vam nema rivaliteta. Operirani smo od ega, kako bi se u narodu reklo, mi smo vam normalni. Najvažnije je da se svi dobro zabavljamo dok radimo i takve osjećaje onda prenesemo na publiku. I tko kaže da na estradi nema prijateljstva i podrške? Evo, Grdi i Pejo već uvježbavaju moju novu pjesmu „Mare“ pa da je zajedno i zapjevamo. Daj Bože da bude još više zabavnjaka na sceni, a mi stari estradni vukovi bili bi jako sretni da se na sceni uskoro pojave i 'tri mušketirice', to bi tek bio spektakl za opako rasturanje" kaže popularni Staki i odmah izaziva salve smijeha svojih prijatelja. "Kad si već tako nabrijan, onda ti rasturaj, a mi ćemo te pratiti i gledati", odgovaraju mu Pejaković i Grdović.

Zlatku Pejakoviću, kaže, ovaj fantastičan koncert zauvijek će ostati u posebnom sjećanju. Iako ga dugo nije bilo u Vodicama, tamošnja publika od početka do kraja pratila ga je u novoj pjesmi „Kaldrme i jorgovani“, a pogotovo uz njegove legendarne hitove tijekom 40-godišnje karijere.

"Tko kaže da hrvatska zabavna glazba nema budućnost? Ove tisuće ljudi pokazale su kako se svi možemo dobro zabavljati i da narodnjaci nisu okupirali naš domaći teren. Publiku ne možeš prevariti. Njih zanima zabava i samo zabava, a ne nikakvo nametanje tuđeg ukusa zbog čega se oni, iz protesta, okreću narodnjacima jer nas zabavnjake, čini mi se, neki glazbeni urednici baš i ne vole. Zato hvala publici bez koje naše karijere ne bi imale smisla", kazao je Zlatko Pejaković.

Velika koncertna turneja 'Tri mušketira' nedavno je počela, a u idućih 8 mjeseci, pod motom "svi za jednoga, jedan za sve" namjeravaju obići cijelu Hrvatsku, Sloveniju i dijasporu; pružajući obožavateljima i publici, kažu, ono najbolje od hrvatske zabavne glazbe.