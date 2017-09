Zlatan Stipišić Gibonni otkrio je kako je prolazio kroz teško razdoblje.

Zlatan Stipišić Gibonni jedan je od najcjenjenijih domaćih glazbenika, no uspon u karijeri nije uvijek išao onako kako mnogi maštaju da će ići.

Baš tako ni Gibin put nije bio lagan. Popularni glazbenik tako je progovorio o svojoj mladosti. Glazba mu je bila cijeli svijet, a put do uspjeha bio je trnovit. Svojedobno je kazao kako je cijela obitelj živjela od suprugine plaće. On je tada vjerovao u sebe i nije znao kako će se njegov put nastaviti. Bili su to trenuci kada se samopouzdanje urušavalo.

''Da, prolazio sam kroz teški bad, vrijeme kada sam bio potpuno beskoristan u smislu plaćanja računa. Tada se pitaš vrijedi li više umjetnički moral ili ljudski moral u kojem moraš biti muško u svom životu. Tada sam radio kompromise i pisao pjesme po narudžbi. Bio sam blagoslovljen jer su sve te pjesme bile prosječne, slabe i neuspješne. Sve što sam radio iz srca bilo je uspješno! Zamisli da je bilo obrnuto i da cijeli život moram provesti u fakeu!'', kazao je Gibonni za Jutarnji list.