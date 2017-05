Novi južnokorejski predsjednik Moon Jae-In prisegnuo je prije samo nekoliko dana, no svi su najprije primijetili njegovog mladog i zgodnog tjelohranitelja.

Fotografije 36-godišnjeg Choi Young Yaea prve je objavio korejski portal Daum. Korisnici društvenih mreža potpuno su poludjeli za zgodnim tjelohraniteljem koji danonoćno brine o sigurnosti novopečenog predsjednika.

Korisnica Twittera Elena Yip objavila je nekoliko njegovih fotografija koje su vrlo brzo podijeljene više od 25 tisuća puta, uz brojne komentare o tome kako izgleda poput junaka nekog romantičnog filma, ili kako bi potencijalni napadači na predsjednika brzo bili ometeni dobrim izgledom njegova tjelohranitelja.

"Želim napasti predsjednika Južne Koreje samo kako bi me njegov zgodni tjelohranitelj oborio na pod", jedan je od mnogih komentara.

excuse me this is the new korean president's bodyguard pic.twitter.com/aIJVhZjo28