Koliko je Victoria Beckham puno postigla od početka svoje glazbene karijere nije promaknulo britanskoj kraljici Elizabeti II. Modna dizajnerica koja je ujedno i ambasadorica UN-a ove će godine primiti odličje Časnika Reda Britanskog Carstva (takozvani OBE), prenosi časopis People.

Riječ je o ordenu koji se dodjeljuje se osobama koje su se istaknule po svojim doprinosima Ujedinjenom Kraljevstvu. Isti taj orden prije 13 godina primio i njezin muž, umirovljeni nogometaš David Beckham.

Međutim, tu informaciju su svi nominirsni trebali čuvati kao najstrožu tajnu do samog svečanog trenutka , no Victoria nije mogla držati jezik za zubima. Vijesti je otkrila svojoj obitelji za vrijeme odmora na Maldivima te tako prekršila strogi protokol i razljutila odbor za dodjelu odličja. 'Nakon ovoga postavlja se pitanje zaslužuje li gospođa Beckham uopće to odlikovanje jer je njezin potez diskreditirao sustav dobivanja odličja'’, rekli su iz odbora za dodjelu.

Nakon što se vijest proširila društveni mrežama, uslijedili su brojni komentari i podijeljena mišljenja. Neki smatraju da Victoria nije dostojna takvog priznanja, dok su drugi pak prepoznali vrijednost truda njezinih humanitarnih aktivnosti.