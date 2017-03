Vesna Pisarović dugo je izbivala s domaće glezbene scene no ipak se odučila vratiti. Vesna je napravila hrvatsko izdanje albuma "The Great Yugoslav Songbook" pod imenom "Naša velika pjesmarica".

Jazz obrade 50-ih i 60-ih godina najavila je singlom 'Balada', legendarnih Indexa. Čini se da se Vesna ipak neće vratiti u pop vode.

Kako vam se čini potpuno drugačiji zvuk Vesne Pisarović na kakvu niste naviknuli?

Anketa Kako vam se sviđa nova pjesma Vesne Pisarović? Sviđa mi se glasova Ne sviđa mi se glasova Ukupno glasova: 124 Pošalji svoj glas Pogledaj sve ankete

Čitav projekt Naša velika pjesmarica, ironično upućujući na tzv. "The Great American Songbook", predstavlja kreativan osvrt na naslijeđe bivše jugoslavenske zabavne glazbe iz razdoblja od '50-ih do '70-ih godina, kad su prevladavale balade u big band aranžmanima, laki eurovizijski hitovi, francuske šansone i talijanski šlageri u prepjevima, dovitljive twist melodije i pastoralne rock scene, swing plesnjaci i neizbježni južnoamerički ritmovi Mediterana. Vesna Pisarović i njezini glazbeni partneri sve to podliježu minucioznom postupku dekonstrukcije, ogoljujući i rastavljajući, izokrećući i manipulirajući, te ponovo sastavljajući u ekscentričnu glazbenu montažu.