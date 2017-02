Film redatelja Rajka Grlića "Ustav Republike Hrvatske" svoju je premijeru u Sjedinjenim Američkim Državama ovjenčao nagradom u Santa Barbari na međunarodnom filmskom festivalu. Između 31 filma u kategoriji međunarodnog dugometražnog igranog filma, Ustav je osvojio "Jeffrey C. Barbakow Award – Best International Feature Film". U ime redatelja Rajka Grlića nagradu je preuzela naša poznata glumica s američkom adresom Leona Paraminski.



Tijekom posljednjih trideset godina Međunarodni filmski festival u Santa Barbari postao je jedan od vodećih festivala u SAD-u koji tijekom 11 dana svake godine u veljači prikaže preko 200 filmova te okupi čak 90 tisuća posjetitelja. Nagradom u Santa Barbari, Ustav Republike Hrvatske nastavio je uspješan festivalski niz koji je započeo međunarodnom premijerom u Montrealu 2016. gdje je osvojio prestižnu nagradu Grand Prize of the Americas. Uz festivalske uspjehe film se posljednja četiri mjeseca neprekidno prikazuje u kinima i u Zagrebu i u Beogradu.





U glavnim ulogama u filmu pojavljuju se Nebojša Glogovac, Ksenija Marinković, Dejan Aćimović i Božidar Smiljanić. Scenarij potpisuje Ante Tomić zajedno s Rajkom Grlićem, a ostalu autorsku ekipu čine direktor fotografije Branko Linta, skladatelj Duke Bojadziev, scenografkinja Željka Burić, kostimograf Leo Kulaš, montažer Andrija Zafranović, majstorica maske Ana Bulajić Črček, majstor zvuka Nenad Vukadinović i dizajner zvuka Srdjan Kurpjel.

Producent je Ivan Maloča, a produkciju potpisuju Interfilm iz Zagreba, Hrvatska radiotelevizija, In Film Prag, Revolution Skopje, Sever&Sever Ljubljana i Film&Music Entertainment London. Film su sufinancirali Hrvatski audiovizualni centar, Češki filmski fond, Agencija za film Republike Makedonije i Filmski centar Slovenije, uz podršku programa Kreativna Europa – MEDIA Europske unije i europskog fonda za koprodukcije Eurimages