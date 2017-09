Trenutak nepažnje bio je dovoljan da Lillian postane zvijezda popularnog showa.

Lillian Aasebo jedna je od kandidatkinja norveške inačice showa "Ples sa zvijezdama". Nakon što je sa svojim partnerom Erikom Follestadom otplesala zavodljivi tango 24-godišnja Lillian je jednim nesmotrenim potezom još više užarila atmosferu.

Uspuhana natjecateljica nakon plesne točke htjela je popraviti haljiu dubokog dekoltea, no ubrzo se ispostavilo da je to bio pogrešan potez. Naime, usred emisije gledateljima je atraktivna brineta nesmotreno pokazala golo poprsje. Zbog "incidenta" s haljinom nije joj bilo nimalo neugodno. I to zbog toga jer je zadovoljna svojim tijelom, pojasnila je nakon emitiranja plesačica. Ne treba ni spominjati da je nakon ovog gafa Norvežanka postala prava Internet senzacija.