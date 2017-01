Trebalo je progutati veliku knedlu i pojaviti se na inauguraciji Donalda Trumpa. Nesuđena prva žena na čelu SAD-a i glavna Trumpova suparnica u utrci za 45. američkog predsjednika nije djelovala nimalo sretno na svečanoj ceremoniji. Štoviše, kamere su zabilježile usiljeni trenutak u kojem Hillary Clinton teškog srca i ruke plješće američkom predsjedniku.

The children of Donald Trump have arrived at The Capitol. #Inauguration pic.twitter.com/5xAu5vgMNU — Action News on 6abc (@6abc) January 20, 2017

Ne samo to, bolan trenutak dok su se Trumpova djeca spuštala stepenicama, Hillary i Bill Clinton su jednostavno pokušali ignorirati. Naime, dok im je cijeli svijet pljeskao, Bill i Hilary ostali su mirne ruke. Odmah su uslijedili šale i urnebesni komentari.

Hillary Clinton looks so pissed to clap for President Trump lol — ßrea (@TeawithBre21) January 20, 2017

Bill and Hillary Clinton didn't even clap as Trumps kids were walking down the steps — pau (@ughpaul_) January 20, 2017

Hillary Clinton being forced to clap for the Trump children. My God this is great. I may keel over and die! #Inauguration — Ali (@ali) January 20, 2017