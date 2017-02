Al Jarreau je umro u bolnici uz suprugu, sina, nekoliko članova obitelji i prijatelje", stoji na stranici Facebooka na kojoj se ne navodi uzrok smrti.

Dobitnik sedam nagrada Grammy, Jarreau je jedini je pjevač koji je ta priznanja osvojio u tri različite kategorije: džez, pop, rythm and blues i to tijekom četiri desetljeća od 70-ih do 2000-ih godina.

Al Jarreau je bio hospitaliziran zbog iscrpljensoti prošli tjedan te je morao otkazati koncerte predviđene za 2017.

Jarreau je smatran jednim od najvećih vokala popularnog džeza, a golem je uspjeh postigao pjesmom "We're in This Love Together" s albuma "Breakin' Away" iz 1981.

Njegova tema za televizijski show "Moonlighting" kasnih 80-ih za koju je napisao tekst učvrstila mu je mjesto u pop kulturi.

Jarreau je umro nekoliko sati prije dodjele ovogodišnjih nagrada Grammy u nedjelju navečer. (Hina)