George Michael obilježio je svojom karijerom brojne živote, a njegovi su hitovi poput 'Last Christmas' i 'Freedom' pjesme koje pjevuše i oni koji nisu ni svjesni tko je njihov autor ili tko je vokal koji stoji iza njih.

Brojni se obožavatelji diljem svijeta noćas putem društvenih mreža opraštaju s legendom.

'Jako me rastužila vijest o smrti Georgea Michaela, Bio je genijalan tekstopisac i glazbeni producent i vrlo rijedak britanski vokalni virtuoz', napisao je jedan od obožavatelja na Twitteru.

'Posljednje zbogom mojoj srednjoškolskoj ljubavi Georgeu Michaelu. Uvijek si bio i ostat ćeš samo magija. U nadi za bolju 2017. godinu', napisala je jedna obožavateljica, dok je druga dodala 'George Michael obilježio je moje adolescentsko dob. Počivao u miru.'

'Što reći na kraju dana. Bio je moj apsolutni idol!! Počivao u miru George. 2016. i previše si uzela', napisala je jedna obožavateljica aludirajući na brojne smrti slavnih osoba u godini koja je na izmaku.

'Šteta je što nevjerojatnu kreativnost sada treba nadomjestiti. Probudit ćemo se siromašniji jer smo izgubili Georgea Michaela', napisao je obožavatelj.

'Shrvana sam. Ne mogu... Ne i George Michael. Kompliciran, briljantan, obožavan od toliko puno ljudi. Nadam se da si sada pronašao mir', piše u jednom tvitu.

Very sorry to hear of #GeorgeMichael's death. He was IMO a pop songwriting/production genius, and rare British vocal virtuoso — Thomas Dolby (@ThomasDolby) December 26, 2016









RIP to my school crush #GeorgeMichael. You were and will always be magic. #Faith for a better 2017. pic.twitter.com/mmTn04TfCF — Michelle Monaghan (@realmonaghan) December 26, 2016

What a sad end to the day , my absolute idol !! RIP #georgemichael 2016 you have taken too much — Sophie Austin (@SophieAustin1) December 26, 2016

It is with regret that this incredible piece of creativity now needs updating. We will wake up poorer for losing #GeorgeMichael pic.twitter.com/Qv6mncCTWS — James Mitchinson (@JayMitchinson) December 26, 2016