Četvrta sezona showa "Tvoje lice zvuči poznato" kreće u nedjelju. Pred žirijem je i ove sezone težak zadatak. Glasati i svojim glasovima u konačnici odlučivati o pobjedniku. O svojim ulogama progovorili su za Dnevnik.hr Goran Navojec, Sandra Bagarić i Tomo in der Muhlen.

"Glasamo prema svojim afinitetima, a oni također sami rasporede svojim glasovima i vrlo često su oni ti koji odluče o tome tko će pobijediti, a publika također ima svoje favorite", kazala je Sandra Bagarić kad smo upitali žiri koliko im se teško odlučiti dati najmanju, odnosno najveću ocjenu kandidatima. "Složio bih se s kolegama iz prosudbene komisije. Glasovanje je odgovoran posao tako da uopće ne znam što mi tu radimo", dodao je Navojec.

A što ih najviše osvaja? Sandru najviše osvaja nečiji glas. "Puno više me zanima ako je nešto zabavno, dapače, još najbolje ako ne mogu nešto dobro napraviti. To me najviše zanima", otkriva Tomo in der Muhlen. Navojac kaže da uvijek pokušava cjelokupnu imitaciju nagraditi. "Mene kupi šarm, taj put koji je u principu neobjašnjiv", kaže glumac.

Otkrili su nam i u čiji su kostim nekad možda poželjeli ući. "Malo u tvoj, malo u Tomin, što si ljubomorna. Mijenjamo se za kostime. Moji kostimi imaju prostora za kreativnost, dočim sam ja u njihovima skučen i stisnut", kroz smijeh je rekao Goran Navojec. "Goran je za seksualnu ravnopravnost tako da on ne bira između mene, tebe, mi smo jednaki u njegovim očima", komentira na to Tomo. "Postoji jedan izraz u teatru, a to je 'menage a trois', mi smo 'menage a trois'", poentirala je na kraju Sandra. Što su nam još otkrili članovi žirija, pogledajte u videu Dnevnik.hr-a.

U prvoj epizodi TLZP-a žiriju će se pridružiti pobjednik treće sezone, Damir Kedžo. Najavio je da će biti blag i nepravedan! Jedva čekamo!