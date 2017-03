Pjevač Mario Roth maestralnom transformacijom u Tinu Turner odnio je pobjedu u prvoj emisiji četvrte sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato".

Mario je "razvalio" hitom "Simply the best" i doslovno pomeo konkurenciju. "Rasturio si! Od samog početka do kraja. Zapravo nisam iznenađen, znam kako pjevaš, ali pjevanje je tu bilo bitno, sve ostalo što si napravio, svaka ti čast!", rekao je prošlogodišnji pobjednik Damir Kedžo Rothu.

Marijeve vokalne sposobnosti oduševile su i ostale članove žirija, a cjelokupan dojam zaokružila je sjajna maska. Mario je u kratkoj haljini pokazao i seksi noge na kojima bi mu pozavidjele brojne žene, ali i Tina Turner.

Nama je bio za čistu peticu. Možda čak i bolji od orginala. Što vi kažete? Svoje mišljenje izrazite u anketi.