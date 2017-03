Četvrta sezona showa"Tvoje lice zvuči poznato" kreće u nedjelju. Treneri Igor Barberić i Mario Petreković imali su zahtjevan zadatak da kandidate TLZP-a uhodaju pred zahtjevne izvedbe. Igor Barberić otkrio nam je da je teško kandidate natjerati na vježbanje. "Svatko zna za sebe koliko treba raditi da bi postigli to što trebamo u emisiji, treba vježbati i sam doma da bi to sjelo", priča Barberić.

Nešto osebujnije odgovorio je Petreković, fenirajući svoju periku. "Zaista, sve je to slobodna volja i samo ulaganje u sebe, rekao bih. Svaki kandidat može, a i ne mora se potruditi da što bolje izvede točku. Naravno da ih se tjera, tjera ih se, motivira u svemu onome što se ne vidi", opisuje osebujni trener TLZP-ovih kandidata. Dodaje da su neki slabije kondicije, a neki bolje, no kod svih je, kaže, napredak vidljiv. "Neki su me čak ugodno iznenadili", dodaje Mario.

"S nama trenerima ne dobiju puno vremena, ovisi o tome koliko koreografije ima, ali onda moraju raditi sami. Na nama se samo redaju, a onda moraju doma", priča Barberić. Pohvalio je plesno umijeće kandidatkinja Ane Gruice i Mije Anočić Valentić, koje obje imaju plesnu pozadinu. "Vremena je jako malo, vrijeme je novac, vrijeme je relativno. Jako ga je malo. U kratkom periodu trebao bi se savladati zadatak. Svi segmenti, ples, pjevanje, mimika, skidanje, ulazak u lika", priča Petreković. Barberić ističe i da su cure uvijek bolje u plesnom svijetu. "Cure su uvijek nekako bolje", dodaje Barberić.

"Mario Roth je u solidnoj kondiciji, Ana Gruica je u zavidnoj fitness formi, Mia Anočić Valentić - fenomenalna kondicija. Otkad me srela, 30 kila je skinula - od živaca. Ivana Mišerić - fantastična forma. Cure su tu puno bolje", zaključuje Petreković. "Više se tu ne zna tko je muško, tko je žensko. Ulazim sad u ženski WC i što vidim? Daniel Bilićsjedećki p**a", zaključuje Petreković.